El amor traspasa el tiempo y el fútbol. En el marco del cumpleaños número 41 de Hernán Barcos, su esposa Giuli Cunha le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, acompañado de dos fotos inéditas de la juventud del delantero de Alianza Lima. La publicación no solo enterneció a sus seguidores, sino que también volvió a poner en el centro de la atención la sólida relación que mantienen desde hace varios años.

La historia de amor entre Barcos y Giuli comenzó en Brasil, cuando el delantero argentino vestía la camiseta del Gremio y ella trabajaba en el área de marketing del club tricolor. Así lo reveló el propio ‘Pirata’ en una entrevista con Jesús Alzamora en su canal de YouTube, destacando que fue en ese contexto donde nació el vínculo que hoy continúa más fuerte que nunca. Esta nueva muestra de cariño refuerza la conexión especial entre ambos, que sigue intacta a pesar del paso del tiempo y los cambios de país.

Giuli Cunha y su tierno mensaje a Hernán Barcos en su cumpleaños

A través de sus historias de Instagram, Giuli Cunha no dudó en compartir su amor y admiración por Hernán Barcos con mensajes llenos de ternura y nostalgia. La esposa del delantero de Alianza Lima publicó dos imágenes nunca antes vistas que capturan momentos especiales de su relación. La primera, una fotografía antigua de Barcos en un restaurante, lo muestra vestido elegantemente y con una sonrisa que refleja la felicidad del momento. Junto a la imagen, la publicista brasileña escribió en portugués: "Muitos e muitos anos de vida", que en español significa "muchos y muchos años de vida", deseándole así lo mejor en esta nueva vuelta al sol.

Esposa de Hernán Barcos.

El segundo mensaje fue aún más íntimo y emotivo. “Eu te amo, meu amor! Que siga inquieto, inventando algo pra fazer a cada 2 dias, chatao no trânsito, sendo o rei do fogaréu com o melhor asado. Que viva o caos Ariano!”, escribió Giuli, haciendo referencia a las características únicas y entrañables de Hernán Barcos.

Esposa de Hernán Barcos.

Esta dedicatoria fue acompañada por una foto de ambos en su juventud, disfrutando de un día como pareja. La publicación no solo conmovió a sus seguidores, sino que también demostró la complicidad y el amor que han cultivado a lo largo de los años, desde que se conocieron en Brasil hasta hoy, viviendo juntos una nueva etapa en tierras peruanas.

¿Cuál es la edad de Hernán Barcos?

Hernán Barcos, actual delantero y referente de Alianza Lima, acaba de cumplir 41 años. El atacante argentino nació el 11 de abril de 1984 en Bell Ville, una ciudad ubicada en la provincia de Córdoba, Argentina. A lo largo de su extensa carrera, ha dejado huella en diversos equipos alrededor del mundo, pero fue en el fútbol peruano donde encontró una conexión especial con la hinchada blanquiazul, consolidándose como uno de los ídolos recientes del club íntimo.

Pese a su edad, el ‘Pirata’ continúa demostrando vigencia dentro del campo de juego, siendo clave tanto por su experiencia como por su liderazgo. Su compromiso con Alianza Lima y su capacidad para marcar goles importantes han hecho que los hinchas lo admiren no solo como jugador, sino también como persona. Su reciente cumpleaños no solo fue celebrado por su familia, sino también por miles de seguidores que reconocen su aporte al equipo y al fútbol peruano.