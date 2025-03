A través de un comunicado, la cantante Pamela Franco expresó su pesar y e indignación por el fallecimiento de Paul Flores, conocido como ‘El Ruso’, quien formaba parte de la orquesta Armonía 10. En el mensaje hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas contra la violencia y garanticen la seguridad en el país.

​Este domingo 16 de marzo, la orquesta de cumbia Armonía 10 sufrió un trágico incidente cuando su bus fue atacado por delincuentes armados luego de una presentación en San Juan de Lurigancho. Durante el ataque, el vocalista Paul Flores, conocido como ‘El Ruso’, fue herido de gravedad y, pese a ser trasladado al Hospital Hipólito Unanue, lamentablemente falleció debido a las heridas. ​

Pamela Franco y su emotivo comunicado

A través de sus redes sociales, Pamela Franco lamentó el fallecimiento de Paul Flores, cantante de la agrupación Armonía 10. Esta madrugada el bus de la agrupación fue interceptado por sicarios a bordo de dos motocicletas. A pesar de los esfuerzos del conductor por evadir los disparos, las balas alcanzaron a ‘El Ruso’ y falleció.

“Mis más sentidas condolencias a la familia, compañeros de la Orquesta Armonía 10 y todos los amantes de la cumbia. Una vez más la violencia nos golpea y sufrimos la abrupta partida de un amigo”, detalló al inicio de su comunicado.

En esa misma línea, Pamela Franco hizo un llamado a las autoridades para brindar mayor seguridad en las calles, después del ataque que sufrió la agrupación Armonía 10.

“Exigimos a las autoridades que tu muerte no quede en las frías estadísticas y que se tomen medidas drásticas para brindarnos seguridad a todos los peruanos y que los responsables tengan una ejemplar sanción”, concluyó en el texto.

Pamela Franco y su sentido mensaje en redes. Foto: Instagram

Pareja de Paul Flores se despide

Recientemente Carolina Jaramillo Seclén, pareja de Paul Flores, se pronunció en sus redes sociales tras la trágica muerte del cantante de Armonía 10.

“Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto. Nunca imaginé que tendría que despedirme de ti tan pronto, y aún no sé cómo hacerlo”, fue lo que escribió en su Instagram.