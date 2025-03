El mundo de la música salsera en Perú se ve envuelto en una nueva controversia. JP El Chamaco, conocido intérprete del género, ha sido acusado por su esposa, Mirella Ramírez, de haberle sido infiel con una anfitriona de eventos. La revelación se dio a conocer en el programa 'Magaly TV, la firme', donde Ramírez relató cómo descubrió las pruebas en el celular del cantante y la reacción violenta que tuvo él al ser confrontado.

Según su testimonio, la esposa del salsero encontró conversaciones privadas con una mujer venezolana identificada como Roxana Machado, a quien JP tenía agendada como 'Prensa Cono Norte'. Esta revelación ha generado una gran polémica en redes sociales, especialmente por la respuesta del artista, quien lejos de negar la infidelidad, reaccionó de manera desafiante.

¿Cómo descubrió Mirella Ramirez la infidelidad de JP El Chamaco?

Mirella Ramírez relató en 'Magaly TV, la firme' que todo salió a la luz cuando revisó el iPhone que ella misma le había regalado a JP El Chamaco. Mientras buscaba un video, encontró capturas de pantalla con mensajes comprometedores que no dejaban dudas sobre la infidelidad.

"No podía creerlo. Traté de mantener la calma y lo encaré. Él estaba durmiendo y lo desperté para que me explique. No sabía qué decir, todo era evidente. No negó nada", declaró Ramírez en el programa. Ante la falta de explicaciones por parte del cantante, ella le exigió que abandonara su casa.

La reacción violenta de JP El Chamaco

Al ser confrontado, JP El Chamaco tuvo una explosiva reacción que quedó registrada en un video grabado por su esposa. En este, el artista se muestra desafiante y minimiza la gravedad de su engaño:

"¿Cuál es el problema si te fui infiel? ¿Me vas a lapidar? ¿Soy el único hombre que ha sido infiel? ¿Soy el primero? No publiques estupideces porque te vas a meter en problemas", se le escucha decir con enojo.

Por su parte, Roxana Machado ha sido vista en varias presentaciones de JP El Chamaco y solía compartir contenido relacionado con su música en redes sociales. Además, el cantante interactuaba frecuentemente con sus publicaciones, lo que ha levantado aún más sospechas sobre la naturaleza de su relación.