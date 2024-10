La reconocida exreina de belleza y actriz Olga Zumarán ha sorprendido a muchos al pronunciarse sobre las recientes investigaciones que enfrenta el presentador Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, por presunto tráfico de influencias. En una reveladora entrevista, Zumarán hizo declaraciones que no han dejado indiferente a la opinión pública, señalando que, aunque ella no ha tenido una relación cercana con Hurtado en los últimos años, es consciente de los rumores que han rodeado al conductor durante mucho tiempo.

Durante su participación en el programa ‘Amor y Fuego’, la exMiss Perú Mundo no escatimó en palabras y aseguró que los rumores sobre Hurtado eran "un secreto a voces". "Todo el mundo sabía, pero nadie lo decía", afirmó con firmeza, refiriéndose a las actividades cuestionables del presentador. Sin embargo, destacó que, a pesar de haber coincidido con él en varias oportunidades, su relación fue estrictamente profesional y no tiene una amistad con él en la actualidad.

¿Qué dijo Olga Zumarán sobre Andrés Hurtado tras ser investigado?

En medio de las acusaciones que apuntan a Andrés Hurtado por presunto tráfico de influencias, Olga Zumarán no dudó en pedir que se esclarezcan los hechos. La actriz dejó claro que apoya las investigaciones y confía en que la justicia peruana tomará las decisiones correctas. "Esto era un secreto a voces, todo el mundo sabía, pero nadie hablaba, así que está bien que se investigue y que la justicia haga lo que tenga que hacer", señaló Zumarán, quien insistió en que es necesario que las autoridades profundicen en el caso.

Olga Zumarán revela que fue invitada a Colombia en los tiempos del narco “Vaticano”. Foto: composición LR

Zumarán, quien conoció a Hurtado en los años 80 cuando aún estaba casada con su primer esposo, un renombrado médico de la farándula, afirmó que desde entonces no ha mantenido contacto con él. No obstante, recordó un homenaje que él le realizó en 2015, pero insistió en que su relación siempre fue profesional. Estas declaraciones han generado un fuerte impacto en los medios de comunicación, dado que hasta ahora pocas figuras públicas se habían pronunciado sobre la controversia que rodea a Hurtado.

Olga Zumarán confiesa que fue invitada a Colombia en los tiempos del narco 'Vaticano' y 'Chibolín'

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista de Zumarán fue cuando recordó una invitación que recibió para viajar a Colombia en los años 80. Según relató la actriz, dicha oferta estaba vinculada con 'Chibolin' y un conocido narcotraficante de la época apodado ‘Vaticano’. La actriz, visiblemente afectada, explicó que su padre le aconsejó no aceptar la invitación, lo que la llevó a evitar una situación que podría haber comprometido su futuro. "Le pregunté a mi papá, y él me dijo: ‘No, ni hablar, tú sigues estudiando", confesó Zumarán

Zumarán también mencionó que otras figuras de la farándula peruana, como Susan León, habían recibido ofertas similares en aquellos años. “Si me decía que vaya estaría involucrada con Susan León y con todos”, señaló. Al reflexionar sobre el tema, la actriz reconoció que la decisión de no viajar pudo haber marcado un antes y un después en su vida y carrera, insinuando que las implicaciones detrás de esas invitaciones eran más serias de lo que se pensaba en ese momento. Esta revelación añade una nueva capa a la polémica que rodea a Hurtado y su presunto vínculo con figuras del narcotráfico de esa época.

Carlos Cacho defiende a Andrés Hurtado

En medio de las críticas y las investigaciones que enfrenta Andrés Hurtado, el reconocido estilista Carlos Cacho ha salido en defensa de su amigo, mostrando su apoyo incondicional. En una entrevista para el programa ‘América Hoy’, Cacho expresó su tristeza por la situación que atraviesa Hurtado, asegurando que este siempre ha sido una persona generosa y solidaria.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

"Yo estoy con Andrés, lo quiero mucho. Me siento sumamente triste por lo que está pasando. Es un momento crucial en su vida", manifestó Cacho, visiblemente afectado. Además, lanzó críticas hacia quienes han decidido distanciarse de Hurtado tras el escándalo, recordando que muchas de esas personas fueron beneficiadas por la generosidad del presentador. "A todas esas personas que ahora levantan el dedo para señalar, les digo: ojalá que no tengan ningún pendiente con nadie, que estén al día con sus impuestos y que no le deban dinero a sus familiares ", señaló tajante.

Cacho insistió en que, a pesar de las acusaciones, su apoyo hacia Hurtado es incondicional, destacando que la lealtad y la gratitud son valores que muchos parecen haber olvidado. Con estas declaraciones, el estilista ha dejado clara su postura frente a la controversia, generando aún más debate en la opinión pública.