Melissa Klug se encuentra en el centro de la polémica debido a su enfrentamiento público con su examiga Evelyn Vela. Sin embargo, la chalaca ha decidido no prestar atención a las especulaciones sobre su vida y se mantiene enfocada en su nuevo emprendimiento. En una reciente entrevista con Trome, la empresaria compartió detalles sobre MK Imports, su negocio de importaciones, y respondió a las constantes críticas que la señalan por, supuestamente, no trabajar y haber ganado notoriedad solo por su relación con Jefferson Farfán.

“No tengo que callar bocas a nadie, yo sigo trabajando y esforzándome cada día más para cumplir todos mis sueños”, fue la contundente respuesta de Melissa Klug al ser consultada sobre las críticas de sus 'haters'. La empresaria dejó en claro que no se deja afectar por los comentarios negativos y que está enfocada en sus proyectos personales y profesionales.

Melissa Klug feliz por su nuevo negocio

Melissa Klug expresó su orgullo al confirmar que pronto será la inauguración de su nuevo negocio llamada MK Imports, que será una tienda de importaciones. Al ser consultada por los productos que ofrecerá, la popular 'Blanca de Chucuito' contó que sus ventas serán a través de una página web, pero que espera poder abrir una tienda física próximamente. “Estoy tan feliz. Venderé a través de mi página web, por redes sociales y haré dos eventos al mes para que las personas puedan ir a comprar mis productos. Mi idea es más adelante poner una tienda”, explicó en una entrevista con Trome.

Melissa Klug también reveló que sus productos serán especialmente para el hogar y las familias. “Los artículos que venderé son para el hogar, cosas muy bonitas, hermosas y útiles”, detalló. Finalmente, la empresaria afirmó que se encuentra trabajando arduamente y pronto dará más novedades. “Estamos grabando recién contenido, apenas tenga todo listo lanzo por redes la fecha”, sentenció.

Melissa Klug compartió en sus redes sociales la llegada de su container para su nuevo negocio. Foto: instagram Melissa Klug

Evelyn Vela asegura que Melissa Klug se aprovechaba de su hospitalidad

El conflicto mediático entre Evelyn Vela y Melissa Klug encendió las redes sociales, luego de unos comentarios que hizo la exbailarina en redes sociales. Todo comenzó cuando una seguidora se refirió a su conflicto con su examiga y la acusó de supuestamente haber sacado provecho su amistad. Al respecto, Evely Vela aseguró que la televisión no es su principal fuente de ingresos. “Comía de eso, creo que no conoces a mi familia. Yo no vivo de la televisión, averigua antes de hablar, por favor”, respondió.

No obstante, la controversia aumentó cuando Evelyn Vela lanzó una fuerte acusación, asegurando que tanto Melissa Klug como sus hijas, solían visitar su restaurante en Ica junto a un grupo de personas y consumían sin pagar. “Más bien, era al revés. Cada vez que iban a Ica, todo su batallón comía gratis en mi restaurante. Es muy diferente”, afirmó Vela, insinuando que la empresaria se había aprovechado de su hospitalidad.