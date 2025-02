En el más reciente programa de 'América hoy', Ethel Pozo generó revuelo entre sus compañeros y televidentes al dejar clara su postura sobre las despedidas de soltero. La conocida conductora no solo manifestó que no está de acuerdo con estas fiestas, sino que además expresó su tajante negativa para que su esposo, Julián Alexander, asista a alguna de ellas. La declaración provocó opiniones divididas entre los miembros del programa, algunos apoyando su posición y otros cuestionándola abiertamente.

La controversia surgió cuando Pozo, visiblemente firme en su postura, argumentó que las despedidas de soltero son eventos en los que ocurren situaciones que ella considera inapropiadas. "Uno ya sabe lo que pasa en esas fiestas, así que para qué ir", explicó la conductora, añadiendo que muchas mujeres, especialmente sus seguidoras, comparten su opinión.

¿Ethel Pozo no confía en Julián Alexander?

La postura de Ethel Pozo sobre las despedidas de soltero ha causado revuelo no solo en su círculo cercano, sino también entre sus seguidores. Si bien la conductora aclaró que su preocupación no tiene que ver con la falta de confianza en su esposo, Julián Alexander, muchos de sus compañeros del programa 'América hoy' no compartieron su opinión. El comentario de la hija de Gisela Valcárcel sobre las fiestas fue interpretado por algunos como una muestra de celos e inseguridad dentro de su relación.

Edson Dávila, uno de los conductores del programa, fue uno de los primeros en reaccionar ante la declaración de Ethel Pozo, calificándola como "tóxica" y cuestionando por qué no permitiría que su esposo disfrute de una fiesta entre amigos. "¿Por qué, hermana? No hay nada malo en una reunión de amigos, te veo tóxica de tóxicas", expresó el popular Giselo, quien fue rápidamente respaldado por otros miembros del programa. Incluso el especialista invitado dejó entrever que la postura de Ethel podría estar relacionada con un temor a la inseguridad en su matrimonio.

A pesar de las críticas, Ethel Pozo se mantuvo firme en su posición y reiteró que su comentario reflejaba un punto de vista personal, aludiendo a la experiencia y percepción de muchas mujeres que, según ella, estarían de acuerdo con no permitirle a sus parejas asistir a estos eventos. "Estoy respondiendo con la verdad", aseguró, lo que dejó claro que su preocupación es más sobre lo que ocurre en estas celebraciones que sobre una falta de confianza en su esposo.