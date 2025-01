Susana Alvarado, conocida por ser una de las voces más queridas de Corazón Serrano, sigue cautivando a sus seguidores no solo con su talento musical, sino también con habilidades ocultas que recientemente salieron a la luz. En una transmisión en TikTok, la cantante mostró una faceta artística desconocida, que sorprendió a sus fans.

La cantante, asociada sentimentalmente con Paco Bazán, recibió los elogios de sus seguidores, quienes afirmaron que la cantante es una artista integral y le pidieron que continúe desarrollando su talento no solo en la música, sino también en lo que compartió en sus redes sociales.

¿Cuál es el talento oculto de Susana Alvarado?

Susana Alvarado sorprendió a sus seguidores al compartir una de sus creaciones en una transmisión en vivo. En el video, mostró un cuadro de Goku y Freezer, personajes emblemáticos de Dragon Ball Z, realizado a mano y pintado en un solo día.

“¿Qué les parece? Sean sinceros y no me mientan”, comentó la artista mientras mostraba su obra, desatando una ola de comentarios positivos. Según explicó, el cuadro fue vendido a un fan hace tres años, pero hasta la fecha no ha sido recogido. “Este cuadro está vendido y no sé si lo pueda revender por si el chico me lo reclama, pero está como nuevo”, dijo entre risas.

Susana Alvarado luce regalo especial de Paco Bazán

El pasado 12 de enero, Susana Alvarado causó revuelo al lucir una pulsera roja en su mano derecha durante una presentación en vivo. Este accesorio, cargado de simbolismo, fue un regalo del conductor deportivo Paco Bazán, quien se lo entregó días antes en su programa de televisión.

La pulsera, relacionada con la leyenda del hilo rojo, fue acompañada de un peluche de perro, que Bazán mencionó sería un compañero ideal para los viajes de la cantante. La interacción entre ambos estuvo llena de comentarios coquetos y alusiones románticas, lo que generó especulaciones entre los seguidores de ambos.