Maricarmen Marín regresa a los escenarios y decidió adelantar el espíritu navideño con el lanzamiento del videoclip 'Feliz Navidad' en su canal de YouTube, en el que interpreta el famoso villancico que por esta temporada es uno de los más escuchados. "La Navidad es una época que siempre me inspira y me llena de alegría. Poder compartir estos villancicos con mi público es un regalo que me hace muy feliz", expresó la también actriz y animadora.

La intérprete peruana ha mencionado que este "este proyecto ha sido una montaña rusa de emociones", por lo que significa la Navidad. Además, Maricarmen ha confirmado que estará en el reencuentro de los ex integrantes del grupo Skándalo (viernes 29 de noviembre en la Playa Los Delfines, Costa Verde) donde promete revivir los grandes éxitos de la cumbia. "Estoy muy emocionada de reencontrarme con mis compañeros de Skándalo y de compartir con el público que siempre nos apoyó. Será una noche inolvidable llena de nostalgia y buena música", afirmó.

¿Por qué este proyecto ha representado ser un carrusel de emociones?

Porque la navidad siempre me conecta con mi mamá y ahora que lo soy y veo a mi hija de tres años es inevitable no recordar lo que yo vivía en estas fiestas en familia con mi mamá cantando, armando el árbol, el nacimiento. Ahora Micaela está más grande y me pregunta por su abuela, canta los villancicos, me da alegría y nostalgia. Al mismo tiempo, imagino cómo sería si mi mamá estuviera aquí.

Sin duda, la llegada de la Navidad, hace algunos años para ti era una fecha muy triste. ¿Cómo has sanado? ¿cuál crees que fue tu contención?

Gracias a la música logré conectar de nuevo con estas fechas. Existe un antes y después desde que decidí hacer el disco de Navidad. Fue como una terapia de sanación o resignación. Este disco tiene todos los villancicos que escuchábamos en mi casa cuando era pequeña y hacer este disco es un homenaje a mi mamá y a la familia.

¿Dejaste en algún momento de creer en esta celebración cristiana mundial?

Nunca dejé de creer. Mi alma se apagó el 22 de diciembre, día en que mi mamá partió. Encontrar el árbol de navidad a medio armar es algo que no superaré jamás. Para nosotros no había emoción de celebrar.

¿De qué manera ves ahora la Navidad con la llegada de tu hija, Micaela?

La veo como desde que era niña, con ilusión con amor, resaltando siempre el verdadero significado de la Navidad. Espero que pueda dejar en Micaela recuerdos que le permitan sonreír siempre.

¿Planes para el 2025? ¿actuarás?

Planes varios principalmente con mi cumbia, género que amo. Todos los años nos renovamos con vestuarios, repertorio, coreografía, lanzamiento de nuevas canciones y este 2025 es especial porque celebramos mi aniversario, ya estamos trabajando en eso. Actuación no hasta el momento.