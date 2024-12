Cristhian Palomino, creador de contenido conocido en redes sociales como 'El chico de las noticias', compartió una triste noticia con sus seguidores. A través de su cuenta de TikTok, el popular influencer informó sobre el fallecimiento de su tía, a quien describió como una figura muy importante en su vida.

'Chico de las noticias' se quiebra por muerte de su tía

En una publicación cargada de emotividad, Cristhian Palomino recordó a su tía con palabras llenas de cariño y gratitud. "Te fuiste un domingo. El cielo está nublado. Nublado como mi corazón. Yo sé que esperaste a que presentara los premios porque sabías que no iba a poder hacerlo si partías ayer. Hasta el último me cuidaste, me esperaste, me animaste a seguir. Te sentí cerquita, a mi lado, en primera fila, pero no te nombré porque sabes que soy un llorón y lo habría arruinado", escribió el creador de contenido.

Además, en su mensaje, 'El chico de las noticias' destacó momentos significativos que compartió con su tía, como juegos de bingo, partidos de vóley y paseos. "Nos quedan pendientes más abrazos, más bingos, más vóley, más paseos. Más vida. Amabas tanto vivir y te aferraste tanto a seguir, que hoy toca vivir el doble por ti. Vuela alto, tía mía. Amor de mis amores. Toca empezar el año sin ti. Te amo", agregó en la publicación, dejando ver la profunda conexión que tenía con ella.

'Chico de las noticias' hizo público el fallecimiento de su tía. Foto: El chico de las noticias/Instagram

La noticia conmovió a los miles de seguidores de 'El chico de las noticias', quienes no tardaron en expresar sus condolencias en la sección de comentarios. Mensajes como "Mis condolencias al chico de las noticias", "Mi más sentido pésame" y "Qué tristeza, chico de las noticias" inundaron su publicación, mostrando el apoyo y la empatía de su comunidad virtual en este difícil momento.