“Al fondo hay sitio”: ¿cuáles fueron las parejas más famosas de la serie en la vida real?

A lo largo de las ocho temporadas de la serie “Al fondo hay sitio” hubo romances entre personajes que marcaron cada temporada, sin embargo, lo que la audiencia no conocía era que varios actores, que en su papel de ficción no tenían relación alguna, si eran pareja en la vida real.

Tal fue el caso de Monserrat y el popular ‘Ricolás’, interpretados por los actores Andrés Wiese y Melania Urbina. Por ello, te contamos en esta nota cuáles fueron los romances que pasaron desapercibidos y que hasta el día de hoy recordamos.

Magdyel Ugaz y László Kovács

Si bien en la ficción sus personajes (Teresa Collazos y Tito) mantuvieron una relación clandestina porque Pepe, interpretado por el actor David Almandoz, no aceptaba su amor; la situación fue muy diferente fuera de cámaras.

Resulta que los actores tuvieron una relación desde el año 2005 hasta el 2009, justo la fecha en que comenzaron a trabajar en “Al fondo hay sitio”. A pesar de haber terminado, ambos cultivaron una gran amistad y, hasta inicios de marzo del 2021, la actriz no cerró las posibilidades para regresar: “Dejo todas las puertas abiertas, ya están abiertas porque lo amo, es mi mejor amigo, mi confidente, es muy especial” , dijo en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, en la actualidad László Kovács acaba de pedirle matrimonio a su novia Mili Asalde, una chiclayana aficionada al yoga. Magdyel Ugaz se alegró por su expareja: “Laszlo es mi familia de la vida y lo he compartido muchas veces en redes, seguro uno de estos días lo voy a ver. Sé que está muy enamorado y lo celebro, estoy muy contenta por él” , expresó en redes.

Laszlo Kovacs se compromete con Mili Asalde. Foto: Laszlo Kovacs/Instagram.

Andrés Wiese y Melania Urbina

Los actores interpretaron a los personajes de Nicolás de Las Casas y Monserrat. En la ficción ambos tenían poco o nada que ver e incluso casi no cruzaban líneas, pero todo era diferente en la vida real.

Su historia de amor inició en 2010 cuando viajaron a la selva para rodar escenas de “Al fondo hay sitio”. Este romance fue polémico por la diferencia de edad, ya que Melania es mayor por ocho años. Tras cinco años de un romance sólido, en 2015 oficializaron la ruptura.

“Los que nos conocen, saben que no solemos hablar de nuestra vida privada y antes de que se generen especulaciones y por respeto a todos, queremos comunicarles que desde hace varias semanas decidimos, de mutuo acuerdo, cerrar una muy linda etapa en nuestras vidas” , escribió Andrés Wiese en un comunicado.

Melania Urbina y Andrés Wiese estuvieron juntos por cinco años. Foto: difusión

Sergio Galliani y Connie Chaparro

Son una de las parejas más estables de la farándula limeña. Sergio Galliani dio vida a Miguel Ignacio de las Casas en “AFHS”, un hombre mujeriego que estuvo con personajes como Isabella Maldini y La Gladys; sin embargo, muchos no sabían que su pareja desde hace 12 años también tuvo un fugaz papel en la serie.

El amor verdadero de Galliani se llama Connie Chaparro, una reconocida actriz peruana que interpretó brevemente el papel de la profesora de la pequeña Nely Francesca, hija de Nicolás y Grace. Su amor comenzó cuando trabajaban en una obra teatral. “Nos enamoramos en los ensayos. Un proceso de una obra conlleva a unos meses antes de ensayo, dos o tres meses. Y ya cuando estrenamos ya estábamos” , dijo Connie en una entrevista con Andrea Llosa.

Connie Chaparro y Sergio Galliani. Foto: Connie Chaparro/Instagram

Uno de las controversias sobre su relación era la diferencia de edad, ya que el popular ‘Nachito’ le lleva 16 años a la también locutora radial. “Nadie creía en nuestra relación, solo nosotros (que era y es lo más importante) por la diferencia de edad y por nuestras opuestas personalidades. Él, un ‘loco’; y yo, una ‘dulce’ actriz de televisión”, contó la actriz en Instagram. En la actualidad tienen un hijo llamado Nicola.

Connie Chaparro, Sergio Galliani y su hijo Foto: Instagram

PUEDES VER: Cómo lucen actualmente los actores de Al fondo hay sitio a 12 años de su estreno

Mónica Sánchez y Christian Thorsen

Sus personajes en “AFHS” fueron una de las parejas más recordadas: Charito y ‘Platanazo’, quienes superaron los prejuicios al pertenecer a diferentes clases sociales y vivieron un apasionado romance. En la vida real, los actores Christian Thorsen y Mónica Sánchez también se enamoraron.

Mantuvieron resguardado su romance que terminó en 2011. Siempre que les preguntaban sobre el otro en diversos medios, ambos respondían el inmenso cariño y amistad que sentían.

“A los dos nos gusta analizar, reflexionar y nos acompañamos muy bonito, y a la vez nos gusta ser libres. Y esos besos tan bonitos (que se ven en la teleserie) es porque hay un cariño enorme. Nosotros los vivimos con mucha gratitud, siempre decimos: ‘gracias por habernos encontrado’”, comentó Mónica Sánchez en una entrevista con “Domingo al día”.

Christian Thorsen y Mónica Sánchez. Foto: GLR

Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford

Llevan casados más de 20 años y también son una de las parejas del espectáculo más sólidas, alejados de todo tipo de polémicas. En la ficción de “Al fondo hay sitio” fueron una pareja: Francesca Maldini y Mariano Pendavis.

Tienen una hija llamada Lucía Oxenford, quien reside en el extranjero y también heredó la vena artística. Recientemente, reveló la creación de su propia productora en noviembre de 2021.

Los reconocidos actores Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford se conocieron en el teatro justo cuando ambos terminaron con sus parejas de esa época. “Nadie quería enfrentar una separación otra vez, pero juntos la pasábamos bien. Me hacía reír mucho, comenzó a meterse en mi vida, fue alguien que me ayudaba y me protegía. Me sentía muy cómoda con él. Era una persona muy extrovertida, no se hacía problemas por nada, todo lo superaba. Era el dueño de la fiesta, me encantaba su forma de ser”, comentó Yvonne en una entrevista con el medio Farandulita.

Los actores Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford llevan más de veinte años juntos. Foto: difusión

Mayra Couto y Junior Silva

A inicios de la serie “AFHS” sus personajes Grace Gonzáles y Kevin, mejor conocido como ‘Pollo gordo’, tuvieron una relación que terminó cuando la hija de ‘Charito’ se enamoró de ‘Ricolás’.

Lo que muchos fans no sabían era que los actores también fueron pareja en la vida real por dos años hasta el 2011. “Ya no estoy con Mayra, pero todo ha sido en buenas condiciones. Somos muy buenos amigos. Siempre tiene que pasar. No será la primera ni la última (vez). Por algo pasan las cosas”, dijo el actor en una entrevista con “América espectáculos”.

Después, el actor tuvo otras relaciones. Una de las más recordadas fue con la periodista Carla Tello, con quien se llegó a casar en 2019. En la actualidad ya no están juntos. Mientras que la también productora cinematográfica Mayra Couto anunció en noviembre de 2021 que estaba alistando planes de boda con su novio, de quien no se tiene información.