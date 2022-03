Karina Rivera revela por qué hay ‘rivalidad’ con María Pía Copello: “No es culpa de ella”

Karina Rivera y María Pía Copello mantienen una ‘rivalidad’ que se hace notar en la televisión peruana. Las animadoras jamás han aparecido juntas en un mismo escenario pese a que trabajaron durante varios años con Timoteo. En una reciente entrevista, una de ellas contó los motivos que estarían detrás de esa ‘enemistad’.

Fue Karina Rivera quien confesó que su relación con la conductora de Esto es guerra se dañó debido a la decisión que tomó la producción del programa que ella conducía, Karina y Timoteo.

Recordemos que en el año 2000, la hermana de Anna Carina la reemplazó de manera temporal, pero terminó quedándose en su lugar y el segmento infantil cambió de nombre a María Pía y Timoteo.

¿Qué dijo Karina Rivera sobre María Pía Copello?

Karina Rivera afirmó que hasta ahora no conoce a María Pía Copello y descartó haberse peleado con ella alguna vez. Sin embargo, reconoció que no llevan una buena relación.

“No tengo nada en contra de María Pía, ojo ah... Ella y yo, realmente de conocernos, no nos conocemos. Sí nos hemos visto, nos hemos cruzado en los estudios. (¿Se han peleado?) No, no, téngalo claro, por favor”, sostuvo en conversación para el canal de YouTube, “Por mi madre”.

“ Lo que quizás dañó todo fue lo que a la productora se le ocurrió en ese momento , y fue que no quiso que nos juntemos (María Pía y yo), no quiso que entre Karina y Timoteo se saluden , que cuando salga Karina, entre María Pía y sea una nueva etapa. No fue culpa de María Pía , fue un mal manejo, hubiera sido bonito que yo le dé la posta en el programa”, finalizó.

María Pía Copello, Karina y Timoteo. Foto: LR / Omar Coca / URPI-LR / KV Press.

¿Por qué sacaron a Karina Rivera de Karina y Timoteo?