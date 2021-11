Así se baila: ¿cómo votar por tu pareja favorita en el reality show de Telemundo?

Así se baila se acerca a la recta final. El exitoso formato producido por la cadena de televisión hispana Telemundo dio a conocer en la más reciente edición del programa a los dos primeras parejas de semifinalistas: Adrian Di Monti - Sandra Itzel y Adriano Zendejas - Samadhi. En tanto, otros tres equipos verán decidido su futuro por las votaciones del público.

Los participantes seguirán compitiendo en la pista de baile con la esperanza de hacerse acreedores del ansiado trofeo y del ostentoso premio de 200.000 dólares . En las siguientes líneas, te compartimos toda la información que debes saber para emitir tu voto por tu pareja de baile de preferencia.

¿Quiénes son las parejas de Así se baila?

Las parejas que continúan en competencia en Así se baila son las siguientes:

Polo Monárrez y Valeria Sandoval

Jessica Díaz y Lorenzo Méndez

Gregorio Pernia y Luna Pernia

Adrian Di Monti y Sandra Itzel (Finalistas)

Adriano Zendejas y Samadhi (Finalistas)

En la última gala se eligieron a las dos primeras parejas semifinalistas. Foto: captura/Telemundo

¿Cómo votar en Así se baila?

AQUÍ te explicamos cómo votar por tu pareja favorita en el programa de baile:

Accede a la página web de Telemundo y ve a la sección: Así se baila

Dale clic en el botón votación en la parte superior izquierda

Haz clic en la foto de la pareja a la quieres darle tu voto.

Asimismo, no olvides que la votación es únicamente para los ciudadanos que residan en Estados Unidos. Si te encuentras en otro territorio, no podrás emitir tu voto. Si lo intentas, aparecerá este mensaje: “Lo sentimos. La votación de Así se Baila no está disponible en su área”.

LINK de votación por Telemundo

Si deseas votar apoyar a tus participantes de preferencia podrás hacerlo a través de la siguiente dirección web:

Telemundo.com/AsíseBaila

¿Cuándo inicia la votación en Así se baila?

La votación comenzó el domingo 21 de noviembre a las 10.00 p. m. (hora de México) y durará hasta este viernes 26 de noviembre a las 11.59 p. m. (hora de México). En ese sentido, Telemundo recuerda que las ventanas de votación, reglas y procedimientos están sujetos a modificaciones a discreción de la producción.

¿Cuántas veces puedo votar?

Según la información de la web de Telemundo, puedes emitir hasta 50 votos dentro del horario de votación. Asimismo, se advierte que cualquier intento de votación en línea que exceda la cantidad asignada por cada identificador único no se considerará válido.

En el reality show de baile mostraron el trofeo que recibirá el ganador de la competencia. Foto: captura/Así se baila

¿Cómo ver Así se baila EN VIVO ONLINE GRATIS?

