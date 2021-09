Sirena Ortiz confirma romance con Nicholas Wenzel de De vuelta al barrio: “Gracias por ser tú”

Sirena Ortiz y Nicholas Wenzel conmovieron a sus seguidores en redes sociales al confirmar que han iniciado una relación sentimental. A través de sus respectivas cuentas de Instagram, los actores que interpretan a Sarita y Sebastián en De vuelta al barrio publicaron tiernas imágenes juntos y hasta se animaron a contar cómo fue que nació el amor entre ambos durante las grabaciones.

Este 19 de septiembre, el joven artista narró que se enamoró de su compañera de reparto después de protagonizar con ella algunas escenas románticas para la telenovela de América TV.

“En De vuelta al barrio me pidieron que Sebastián enamore a Sara. Pasaron los días y llegaba a casa a pensar por qué estaba vinculando mis emociones con los del personaje. Me tenía que pasar alguna vez. Pensaba en Sire primero… no incomodarla era lo principal. ¿Se imaginan lo que sería decirle a una persona con la que trabajas que te gusta y que luego se quede fastidiada? Hubiese sido injusto”, detalló.

Sirena Ortiz y Nicholas Wenzel de De vuelta al barrio

“Hoy solo me queda decir que lo siento, pero la ficción me venció, enredó mis sentimientos por primera y última vez y Nicholas se enamoró de Sirena”, añadió el actor.

Sirena Ortiz respondió a la publicación de Nicholas Wenzel en Instagram con un emotivo mensaje que demuestra lo enamorada que está de su colega en De vuelta al barrio. “Y Sirena se enamoró de Nicholas, gracias por ser tú”, comentó.

Melania Urbina confirma el fin de De vuelta al barrio

A través de su Instagram oficial, Melania Urbina confirmó que la telenovela De vuelta al barrio llegará a su fin en esta temporada.

“Miss Anita en la primera temporada. Nos ponemos nostálgicos para empezar la despedida... Con agradecimiento y sin dramas, ¡que nos quedan unos meses todavía! #DeVueltaAlBarrio #ÚltimaTemporada”, escribió.

Publicación de Melania Urbina Foto: Instagram

