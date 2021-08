Paula Manzanal se despide de Reinas del show tras ser eliminada: “Me voy feliz”

En la séptima gala de Reinas del show, Paula Manzanal emocionó a los miembros del jurado al llegar a la pista de baile al lado de su madre Ana, su hermano Lucas y su pequeño hijo Valentino. La familia bailó al ritmo de Indie pop, sin embargo no fue suficiente para convencer al público ni al jurado.

“Reinas del show también es un bonito momento para conocer mucho más al artista que la gente ve a través de la pantalla y que traigan a su familia como hoy y nos la presenten y que conozcamos un poco más de la Paula humana, no la que sale en los programas de espectáculos, a mí me parece espectacular, así que te felicito por habernos traído a tu familia”, comentó Santi Lesmes.

“Por otro lado te tengo que decir que el indie es un género que necesita harta energía, harto salto y me quedé con una sensación agridulce”, añadió.

Carlos Cacho se expresó en desacuerdo con su compañero y aseguró que, por el contrario, a él le encantó la actuación. “Me parece que transmitió muchísima magia, nos llevó a un momento muy sublime y ella está más ágil que nunca, se nota el progreso”, señaló el estilista de las estrellas.

Al final de la gala, la conductora Gisela Valcárcel anunció el número de votaciones que obtuvieron las sentenciadas Paula Manzanal y Jazmín Pinedo. La popular ‘chinita’ tuvo mayor puntaje y se quedó una semana más en el reality.

“Estoy muy agradecida con todos, muy contenta, en verdad he pasado semanas increíbles, me voy feliz porque he hecho amigas muy buenas, he conocido a gente increíble y también al público que me ha conocido a través de tu pantalla, agradecer a todos los que votaron por mí y quizás en una siguiente oportunidad podré retornar”, dijo Paula Manzanal para despedirse.

