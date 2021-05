Mario Hart responde reclamo de fotógrafo por usar imagen de su autoría

Mario Hart se encuentra en la polémica luego del estreno de su colaboración con Jota Benz y Yamal titulada “Somos libres, seámoslo siempre”.

Un joven lo denunció públicamente en las redes sociales por usar una imagen suya en la promoción de dicha canción.

El fotógrafo, de quien asegura ser el autor de la instantánea, se mostró indignado porque el ex chico reality quiso deslindarse del problema y dejarle la responsabilidad al diseñador de la portada.

“ Qué pena que siendo un artista no pueda reconocer el trabajo de otros artistas . Él (Hart) dice que ha pagado por un diseño, pero él es la cara de ese diseño ¿acaso no sabe qué es lo sube a sus plataformas?”, cuestionó el artista en su denuncia.

El chico reality y el diseñador solo ofrecen darle los créditos que le corresponde al fotógrafo

Ante esto, Mario Hart compartió un extenso video en Instagram contando su versión y aclarando lo sucedido. Según reveló, el fotógrafo le habría pretendido cobrar 1.500 soles por el uso de dicha imagen.

“En esta canción nadie cobró un sol, ni nosotros los artistas por componerla, ni los chicos que hicieron el video, ni el editor del cover de la portada de la canción”, dijo al iniciar su discurso.

“No se me cruzó preguntarle de donde había sacado las fotos o cómo había hecho la edición. A los días de publicado el cover me escribe y me dice ‘Mario, me ha escrito una persona reclamando los derechos de autor de la foto portada. Te comento que quiere cobrar 1.500 soles por la foto que yo agarré de su Instagram’”, relató Hart.

En efecto, el piloto contó que en su comunicación con el joven, le aclaró que solo podía darle los créditos. No obstante, pidió las disculpas del caso.

“ Pido disculpas por más que no tenga que hacerlo yo , (aunque) no me corresponda a mí, pido disculpas. Ya borré la foto de mis redes y en este días se estará cambiado la portada en Spotify”, finalizó.

