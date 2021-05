El artista del año: Josimar y Chikiplum quedaron sentenciados

Semana a semana, los participantes de El artista del año dan su máximo esfuerzo para mantenerse en competencia. Esta vez, no fue suficiente lo hecho por Chikiplum y Josimar para convencer al jurado. Ambos pasaron a ser sentenciados y el siguiente sábado se disputarán el puesto en el programa.

Al recibir la noticia de que se convirtió en sentenciado, Josimar no pudo ocultar su molestia frente a cámaras. En la quinta gala se presentó junto con Leysi Suárez para interpretar “Noa Noa” y “Querida”. Sin embargo, el jurado percibió una descoordinación con el ritmo de la música y se lo hizo saber en sus comentarios.

A propósito de ello, el cantante expresó su disconformidad con esta decisión, ya que, según dijo, la responsabilidad recae en la orquesta y no en él. “Acá, yo no soy el productor, ni el director, ni el arreglista. Aquí soy un participante. Si la orquesta no me da el respaldo, si no suena bien, no es culpa mía. Si ellos se equivocan, no me van a culpar a mí. Lo de la orquesta no me lo pueden cargar a mí, no es mi orquesta”, remarcó.

Ahora, tanto Josimar como Chikiplum deberán prepararse para enfrentar su sentencia la próxima semana. Las votaciones ya están abiertas para que el público elija a su artista favorito para seguir en carrera. Hasta el momento, una de las candidatas a quedarse con la temporada es Anahí de Cárdenas, quien fue elegida como ‘la intocable’ por os jueces.

