Vania Bludau recuerda intervención policial: “Estoy avergonzada”

Vania Bludau y Mario Irivarren brindaron una entrevista para el programa En boca de todos. Esta fue la primera vez que ambos aparecieron como pareja en televisión nacional.

En un momento de la conversación, la conductora Jazmín Pinedo le hizo una pregunta a la modelo sobre cómo se sintió durante la polémica que protagonizó hace unas semanas, cuando fue intervenida por la Policía en medio de una fiesta pese que el Gobierno había impuesto una nueva cuarentena en todo Lima.

Vania Bludau se mostró afectada por la actitud prepotente que tuvo contra los efectivos policiales. Además, se refirió a las críticas que recibió en las redes sociales tras salir a la luz las imágenes del incidente.

“He recibido muchísimas críticas. Lo que dije en mis redes sociales no fue por justificarme. Estoy avergonzada por lo que pasó. No era mi fin causar malestar. Siempre que he venido a Perú ha sido para trabajar, por mi familia y amigos”, mencionó la ex integrante de Combate con la voz entrecortada.

“(Sentí) vergüenza, porque no es lo que me gustaría que la gente vea de mí. Tampoco he sido la mejor imagen en toda mi época en televisión, pero los últimos años los he ido llevando muy bien. Es penoso para mí regresar en estas circunstancias”, finalizó la modelo.

