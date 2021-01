Jazmín Pinedo denuncia que utilizan su nombre para estafa

Jazmín Pinedo utilizó su cuenta oficial de Instagram para denunciar que están utilizando su nombre para captar a personas e incentivarlas a invertir su dinero. La conductora advirtió sobre esta estafa para evitar que no haya más víctimas de esta modalidad de robo.

En una de sus historias, la conductora de Esto es guerra 2020 mostró un preocupante mensaje que le hizo llegar una de sus seguidoras, quien estuvo a punto de caer en el fraude.

“Hola, ‘Chinita’, espero estés bien. Quisiera pedirte un asesoramiento sobre lo que dijiste de Bitcoin. Luego de ver tu entrevista, me inscribí en una página de la cual me llamaron para invertir. Quisiera que me asesores y me digas si es confiable o no, por favor”, le escribió.

Jazmín Pinedo denuncia que usan su nombre para estafar personas

Tras leer estas líneas, Jazmín Pinedo le contestó rápidamente a la usuaria para explicarle que todo lo mencionado en la supuesta publicación era falso y que, de ninguna manera, debía invertir en la página, pues todo se trataba de un fraude.

“No lo hagas. Jamás di esa entrevista, ni una sola palabra que leas ahí salió de mí. Usan mi foto para engañar a las personas”, aseveró la presentadora por medio de su Instagram.

Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz se despidieron de EEG

A fines del año pasado, Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz le dijeron adiós a Esto es guerra con un emotivo mensaje frente a cámaras.

“Este ha sido un día para recordar todo lo que hemos vivido en el 2020, un año complicado, un año duro; pero tenemos muchísimo que agradecer a ustedes que han estado del otro lado de su casita y que nos abrieron los brazos para darles un ratito de entretenimiento”, comentó Díaz.

“Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, acompañándolos noche tras noche”, agregó, por su parte, la conductora.

