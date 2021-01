Consuelo Duval cumple 52 años y se conmueve con saludos de sus fans

Consuelo Duval, famosa por interpretar a Federica Dávalos en La familia Peluche, cumple 52 años este 11 de enero y celebró un día antes en una íntima reunión al lado de sus hijos, debido a que tuvo que viajar a California por motivos de trabajo.

La famosa actriz y comediante despertó este lunes lejos de su natal México. No pudo evitar quebrarse al revisar sus redes sociales y leer los saludos que le dejaron sus seguidores.

“¡Oigan! ¡Gracias! Gracias porque desde que me desperté vi tantos y tantos mensajes en el teléfono, siento tan bonito, me llenan el corazón y me siento muy afortunada de estar viva, de estar sana, de tenerlos en mi vida, de cada uno de los mensajes que me están mandando, bueno… ¡Ando de un chillón! Los amo con todo mi corazón y muchas (...) gracias…”, comentó.

Michel Duval y Consuelo Duval en Instagram

“¡Hasta me hicieron llorar! Gracias, con todo el valor y la fuerza de esa palabra: ¡Me hacen muy feliz!”, escribió en la leyenda del video que compartió en Instagram.

En la misma red social, Michel Duval compartió imágenes de su madre soplando las velas de su pastel mientras que su familia cantaba “Las mañanitas”. “Precumpleaños de la ‘mera mera’, por fin en familia”, expresó el joven actor y modelo. “No sabes cuanto te amo. Hoy soy quien soy gracias a ti, te amo, madre”, escribió en otro momento.

