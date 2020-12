Artistas peruanos que destacaron por su talento en el extranjero este 2020

Pese que la industria artística ha sido una de las más golpeadas durante la pandemia, el talento peruano fue reconocido en concursos internacionales como los Premios Latin Grammy 2020, Premios Heat 2020, La Voz España, Miss Globe 2020, entre otros.

Conoce aquí la lista de los artistas peruanos que dejaron el nombre de Perú en alto durante este año en el extranjero. Algunos de ellos son muy famosos mientras que otros han sido descubiertos recientemente.

Leslie Shaw - Premios Heat 2020

La cantante peruana Leslie Shaw ganó en la categoría a mejor artista sur en Premios Heat 2020 luego de interpretar su exitoso tema “Estoy soltera”, colaboración con Thalía y Farina.

Durante su discurso, agradeció a sus fans por respaldarla a lo largo de estos años. “Quiero agradecer a mis fans peruanos que me han apoyado desde que yo hacía rock y a mi equipo que está en Perú pendiente”, fueron las palabras de la intérprete de “Faldita”.

Susana Baca - Premios Latin Grammy 2020

La voz de Susana Baca conquistó por tercera vez los Premios Latin Grammy. La cantante criolla se llevó el galardón en la categoría mejor álbum Folclórico por su disco A Capella, producción que elaboró durante el confinamiento por la COVID- 19.

Le dedicó el premio a la juventud peruana. “Es mi tercer Grammy y estoy muy feliz, por supuesto. Creo que mi trabajo ha sido reconocido una vez más y se lo dedico a todos los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, y a toda la clase trabajadora que construye cada día este país llamado Perú”, expresó.

Lorenzo Ferrero de Afro Peruvian Jazz Orchestra - Latin Grammy 2020

El arreglista peruano Lorenzo Ferrero, del grupo Afro-Peruvian Jazz Orchestra, ganó el premio Latin Grammy 2020 en la categoría mejor arreglo por su versión de la emblemática canción “La flor de la Canela”, de Chabuca Granda.

“Este premio va dedicado a mi familia, a todo nuestro equipo de músicos, productores e ingenieros y por supuesto, a mi hermoso Perú por ser la inspiración del hermoso proyecto que es Afro-Peruvian Jazz Orchestra. Estoy súper feliz”, escribió el músico en Instagram.

Luis Ángel Vizcarra - La Voz España 2020

A sus 21 años, el cantante peruano Luis Ángel Vizcarra logró clasificar a la batalla final del concurso internacional La Voz España 2020. El joven artista cautivó a Laura Pausini, quien lo eligió para que integre su equipo.

“Me parece tan romántico que cante de esta manera. Es tímido, pero esa melancolía que pone en la voz me fascina muchísimo. Es uno de los pocos que están en esta temporada que todavía no ha hecho nada más, no ha estado en otros concursos”, expresó la cantautora italiana luego de la presentación de Luis Ángel Vizcarra.

Andrés Wiese - Los 100 rostros más bellos del 2020

El actor peruano Andrés Wiese fue incluido en la lista oficial de los 100 rostros más bellos del 2020. Esta es la primera vez que el Perú es reconocido en este concurso internacional organizado por la compañía TC Candler.

El artista expresó su felicidad a través de las redes sociales. “Feliz y muy orgulloso de ver los colores de nuestra bandera por primera vez en este ranking mundial de TC Candler. Viva el Perú siempre”, señaló el actor de la recordada serie Al fondo hay sitio.

Andrea Luna - Miss Globe 2020

La actriz peruana Andrea Luna, quien participa en la telenovela Princesas, fue elegida Miss Globe 2020 entre 48 candidatas de todo el mundo. “La ganadora final del Miss Globe 2020 es Perú, Andrea Luna ¡Felicidades!”, se le escucha decir a la presentadora del evento.

La reacción de Andrea Luna se convirtió en un video viral debido a que aparece gritando y llorando de emoción. “Gracias @officialmissglobe por esta increíble oportunidad. Me siento tan feliz y bendecida. ¡Viajemos por el mundo!”, escribió.

Josimar y Daniela Darcourt - Premios Heat 2020

Josimar y Daniela Darcourt fueron los únicos salseros peruanos nominados a los Premios Heat 2020. La intérprete de “Señor Mentira” fue mencionada en la categoría mejor Video gracias a la colaboración que hizo con el grupo N’Klabe en “Probabilidad de amor”.

Mientras que el líder de Josimar y su Yambú fue nominado en la categoría mejor artista sur, donde compitió con estrellas como Cazzu, Paloma Mami, Mon Laferte, Anitta, Tini y Paulo Londra.

Patrick Romantik - Jennifer Lopez

En noviembre del 2020, Jennifer Lopez estrenó su nuevo tema “In the morning”, una composición del peruano Patrick Romantik, quien pese a no ser tan famoso en el país su trabajo es reconocido en el extranjero.

“Mira la vida que regalo me da, de pronto Jennifer me iba a grabar una canción en inglés, algo que yo había anhelado tanto”, expresó el músico para Magaly TV, la firme. Entre otros grandes artistas con quienes ha trabajado se encuentran: Enrique Iglesias, Thalía y Becky G.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.