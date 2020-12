Alejandra Guzmán recuerda a Jenni Rivera: “Te extraño, divina”

Alejandra Guzmán utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una sentida publicación en honor a la cantante Jenni Rivera, quien murió durante un accidente aéreo el 9 de diciembre del 2012.

En su post, la ’Reina de corazones’, quien habría iniciado un romance con un empresario británico, escribió la frase “Te extraño, divina @jennirivera, nuestra amistad es eterna” para homenajear a ’La Diva de la Banda’.

Al lado de esta breve dedicatoria, Alejandra Guzmán adjunto un video en el que expresó el respeto y la gran admiración que, hasta el día de hoy, siente por Jenni Rivera. En el clip, la artista recuerda, con gran afecto, las veces en que pudo compartir escenario con su compatriota y colega.

“Querida Jenni, quiero decirte que te extraño, que me encantó conocerte, que me encantó cantar contigo ‘Eternamente bella’, ‘Hacer el amor con otro’ que tanto te gustaba y saber todo lo que has dejado en nuestros corazones. Siempre fuiste ‘neta’, siempre fuiste ‘chingona’, amable, bonita y bella. Así siempre te recordaré y algún día te voy a volver a ver”, expresó la rockera en su publicación de Instagram.

¿Cómo fue el último concierto de Jenni Rivera?

A ocho años de la muerte de Jenni Rivera, el periodista Uriel Reyna brindó detalles sobre cómo fue el último show que ofreció la cantante en la Arena Monterrey en México.

“Jenni sale emocionada como siempre al escenario, pero sí se sentía una vibra diferente, venía con el escándalo de Esteban Loaiza, con el de Chiquis Rivera, hace muchos ademanes en cuanto a Esteban y al momento que canta Ni me vine ni me va, ella comienza a hacer ademanes de beisbolista, y toda la gente eufórica”, relató el hombre de prensa sobre el suceso que tuvo lugar el 8 de diciembre del 2012, un día antes del fallecimiento de la artista.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.