Mario Irivarren sobre Vania Bludau: “Alguien con quien compartir mi vida”

El último lunes 7 de diciembre, Mario Irivarren retornó al Perú luego de vivir un fin de semana disfrutando de las paradisíacas playas de Panamá al lado de Vania Bludau, con quien formalizó su relación de pareja durante el romántico viaje. El modelo confesó estar muy enamorado de la influencer y habló acerca del futuro que le espera a su lado. “Yo quiero alguien con quien compartir la vida”, declaró.

“El motivo del viaje era vernos porque desde que se fue de Lima, claramente no nos pudimos ver, pero sí esperé la oportunidad de estar en Panamá para pedírselo formalmente. Ya somos novios”, detalló el ‘combatiente’ durante una conversación con Gian Piero Díaz, en Esto es guerra.

“Siempre (me pareció guapa). No solo guapa sino una personalidad encantadora, yo me guío mucho de lo que transmiten las personas y ella me transmite una muy buena energía, una muy buena vibra, te alegra con solo verla”, añadió para después asegurar que la canción “Tan enamorados” es una de las que le recuerdan a su pareja.

Al ser consultado sobre su futuro, el empresario de 29 años sorprendió a los conductores y a sus compañeros de reality al precisar que espera una relación seria para compartir su vida.

“Cuando uno comienza una relación no lo hace con la idea de terminar. Sobre todo a mi edad (...) Claro (me proyecto) eso es lo que uno espera de una relación. Yo le he dicho que yo a mi edad no busco una aventura ni una relación de adolescentes. Yo quiero alguien con quien compartir la vida, experiencias, vivencias, anécdotas, alguien que sea tu pareja, tu amiga, tu amante, tu cómplice, un conjunto de todo, a mi edad ya toca ya”, señaló.

El pasado fin de semana, Mario Irivarren y Vania Bludau acapararon toda la atención en las redes sociales, pues compartieron íntimos momentos de sus breves vacaciones en Centroamérica.

“Hemos tenido un fin de semana de ensueño, todo salió perfecto (...) Habían reportes del tiempo que decían que todo iba a ser nublado y con lluvias, no vi una nube y no calló una gota de agua (...) Es como cuando el universo confabula para que todo salga como tiene que salir. Justo había un vuelo el viernes, justo había un vuelo hoy día”, afirmó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.