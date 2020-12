Christian Domínguez a Mario Irivarren y Vania Bludau: “Que les vaya bien”

Hace unos días, Mario Irivarren y Vania Bludau sorprendieron a sus seguidores al oficializar su relación sentimental. Luego de hacer público el romance, se pronunció Christian Domínguez, quien fue expareja de la modelo y, además, es muy amigo del chico reality.

Al ser abordado por las cámaras de América Espectáculos, el líder de Gran Orquesta Internacional le deseo el mejor de los éxitos a la nueva pareja. Además, comentó que se encuentra muy contento por la felicidad que expresa ahora el competidor de Esto es guerra.

“Le deseo siempre lo mejor, Mario es como mi hermanito, yo lo quiero muchísimo. De verdad estoy contento por él. La gente me puede preguntar ‘Oye, pero mira…’, no (me molesta), totalmente que le vaya súper bien. De verdad que se lo merece, es un gran tipo”, expresó Christian Domínguez sobre el romance de Vania Bludau y Mario Irivarren.

“Yo imagino que él también ya quiere algo estable”, añadió el cantante, durante la entrevista con América Espectáculos.

En otro momento, Christian Domínguez habló acerca de su relación con la también cantante Pamela Franco. El también actor aseguró que, por el momento, ambos están enfocados en la futura llegada de su primera hija en común, por lo que aún no tienen planes de matrimonio.

Mario Irivarren oficializa su relación con Vania Bludau

El último 5 de diciembre, Mario Irivarren y Vania Bludau formalizaron su romance durante unas cortas vacaciones en una playa en Panamá.

El integrante de Esto es guerra escribió en la arena la pregunta “¿Quieres ser mi novia?”, a lo que la modelo, con gran entusiasmo, respondió mediante una historia en su Instagram “¡Sí!”.

