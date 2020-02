Gigi Mitre sobre Susana Umbert: “La que clavó el cuchillo fue ella”

Una pelea de nunca acabar. Tal parece que se ha desatado la guerra entre los exconductores del programa “Válgame Dios” y Susana Umbert. Lo que ocurrió es que Rodrigo González y su compañera de conducción Gigi Mitre no se callaron y decidieron contar su versión acerca de su repentina salida que tuvieron a mediados del 2019.

La gerenta de programación de Latina fue consultada acerca del enfrentamiento que mantiene con el popular ‘Peluchín’ y mencionó los siguiente: “No lo leo a Rodrigo, ni lo sigo. Siempre lo tengo presente con cariño”

Publicación de Rodrigo González Foto: captura

Tras ello, Rodrigo González no dudó en compartir con sus seguidores una conversación que tuvo con Gigi Mitre luego de escuchar las declaraciones de Umbert.

“Qué fuerte. ella no tiene por qué recordarte sin cariño si tú no le hiciste nada. Más que responderle siempre a la altura. La que clavó el cuchillo por sus intereses personales fue ella (...) Lástima que no se te puede recordar igual, puñalera”, se lee en la conversación de los exconductores.

Gigi Mitre y Rodrigo González Foto: Instagram

Sin embargo, pese a que Susana Umbert aseguró recordar con cariño a González, también fue tajante en afirmar que fue él quien decidió salir del programa: “Con mucha pena tengo que decir que él salió porque quiso. Él decidió retirarse”, agregó.

Tras ello, ‘Peluchín’ no dudó en dar su versión de las cosas y responderle a la productora: “Nos fuimos porque nos traicionaste y nos diste una puñalada orquestada por buscar lo mejor para tu productora. Deja de fingir y hacerte la buena”, sentenció González.