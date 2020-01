Juliana Oxenford anuncia su regreso a la TV con emotivo mensaje

Tras dejar la conducción del noticiero “90 Central” en Latina, Juliana Oxenford regresará a la pantalla chica para presentar un programa de reportajes y entrevistas que será transmitido por la señal de ATV. Así lo dio a conocer la periodista por medio de su cuenta de Instagram.

La comunicadora emocionó a sus fans al revelar que estará de vuelta en la televisión a partir del próximo lunes 13 de enero en el horario de las 7:00 p.m., con un nuevo programa que estará caracterizado por su peculiar estilo.

PUEDES VER: Lorena Álvarez será el reemplazo de Juliana Oxenford en programa de Latina

“Por fin puedo darles la noticia: el lunes regreso a la televisión en un programa cargado de información, con reportajes de actualidad, enlaces en vivo, entrevistas y todo con el estilo que ustedes ya conocen. Nos vemos el lunes 13, en el horario en el que ya estamos acostumbrados y ahora por @atv.pe . Estoy más que feliz y emocionada . Pronto nos reencontramos en ATV Noticias, al estilo Juliana”, escribió la periodista en su Instagram.

Juliana Oxenford anuncia su ingreso a ATV en Instagram

Junto a su publicación, Juliana Oxenford compartió el video promocional de su nuevo espacio televisivo. “Llega a ATV alguien que no se vende ni se regala”, señala la voz en off en el avance. “Es cierto, hay quienes no nos vendemos y, la verdad, no es cosa de juego. Soy Juliana Oxenford y estaré en ATV haciendo periodismo claro y directo, muy a mi estilo, al estilo Juliana”, comenta la periodista en el clip, luego de retirarse de Latina.

Juliana Oxenford se quiebra al despedirse de Latina

Juliana Oxenford estuvo a punto de derramar lágrimas cuando fue sorprendida en Latina durante su último programa en “90 Central”.

Luego de que se emitiera un video de despedida, Coky González le dijo a Juliana Oxenford “Te queremos mucho y que te vaya muy bien. Nos vas a hacer mucha falta, de verdad”, tras lo cual la periodista le respondió “Gracias, Coki. No voy a llorar. Las lloronas son otras periodistas”.