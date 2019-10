‘El artista del año’ vivió semifinal con huayno y quechua

Redacción Fama

Alejada de la polémica de la anterior edición de ‘El artista del año’ por la renuncia de Susan Ochoa, la semifinal del sábado contó con una jurado especial con Bartola, el dramaturgo y director Mateo Chiarella, la coreógrafa Vania Masías y la primera actriz mexicana Laura Zapata, quien está en Perú para presentar la obra Las arpías.

La edición fue una gran sorpresa para muchos, por incluir una presentación en quechua y español de ‘Adiós pueblo de Ayacucho’ y ‘Valicha’ (en el 2018 lo hizo Rossana Fernández-Maldonado), ambas canciones en la voz de la salsera Amy Gutiérrez, quien tuvo el acierto de invitar a la niña Perlita León, la guitarrista que acompañó al tenor Juan Diego Flórez en uno de sus conciertos en Lima.

Sin embargo, también hubo salsa, ranchera y pop (Miluska Eskenazi destacó al bailar y cantar ‘Crazy in Love’ de Beyoncé), y la ex Son Tentación Amy Gutiérrez tuvo un puntaje de 9 y pasó a sentencia junto a Eskenazi y Mayra Goñi. “Ha sido difícil, para mí ha sido una sorpresa no muy bonita, porque a las dos las quiero mucho y a estas alturas caer en sentencia, para la final... Pero bueno, hay que tomarlo como se debe y sacar lo mejor de nosotros para pasar la sentencia”, dijo Gutiérrez fuera del set. Por otro lado, sostuvo que el reality de canto y baile la ha ayudado “a superarse” .

A la final, que se definirá el sábado, clasificaron de forma directa el actor Miguel Álvarez, el reguetonero Nesty y Juan Carlos Rey de Castro, quien tuvo como reto cantar nada menos que ‘A mi manera’, en la versión de la recordada Maria Martha Serra Lima. El actor se quedó en el programa luego de superar a Michelle Soifer en la sentencia.

Laura Zapata como jurado

La villana de las telenovelas mexicanas regresó a Lima luego de grabar La peor de mis bodas. Esta vez la actriz visitó los estudios de Pachacámac para promocionar la obra teatral en la que actúa con César Evora, entre otros, pero también participó en la elección de los finalista de ‘El artista del año’.

Después del programa, Zapata halagó a Masías, quien fundó una asociación que convoca a talentos de las zonas populares del Perú. “Hermosa, qué placer y admiración por tu gran valor con los niños rebeldes de tu país. Te aplaudo”. Pero ante las críticas de los seguidores del programa (cuestionaron el bajo puntaje a Gutiérrez), la mexicana Laura Zapata, fiel a su estilo, utilizó las redes sociales para responder a quienes dejaron entrever que fue persuadida para votar por Miguel Álvarez. “A mí nadie me manipuló”, respondió en Twitter.

La clave

Finalistas. A la final de la quinta temporada de ‘El artista del año’ llegan Juan Carlos Rey de Castro, Miguel Álvarez y Nesty. Eskenazi, Goñi y Gutiérrez fueron a una triple sentencia y se enfrentarán para clasificar.