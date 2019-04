mateo chiarella:“La obra habla sobre el vínculo personal que se está perdiendo”

¿Es verdad que quisiste montar ‘La habitación azul’ hace diez años?

Sí, incluso tuve un par de lecturas con Vanessa Saba y Óscar López Arias. Pero por motivos coyunturales el proyecto se canceló.

¿Por qué ponerla ahora? ¿el tema sigue vigente?

Así es, cada vez más vigente. Me parece que ahora con el tema de las redes sociales, el vínculo personal se está perdiendo cada vez más, no está ‘comiendo’. Todos creemos que nuestro vínculo interpersonal llega con el sexo, pero a la larga si no se construye un prototipo de relación , terminanos igual de vacíos, con sexo o sin sexo, con familia, hijos o trabajo.

¿De qué habla la obra?

Habla sobre las interrelaciones entre los seres humanos. En un espacio de tristeza, de vacío emocional, se cree que el sexo es la solución. Básicamente habla de la incapacidad de poder vincularnos hombre y mujer en estos tiempos donde la masculinidad ha virado ante el empoderamiento de la mujer y ello producto de una necesidad de igualdad.

¿Por qué elegiste a Andrea Luna y Sebastián Stimman?

Con Andrea he trabajado, es una de las mejores de su generación. Y a Sebastián lo quise para otros proyectos, pero estaba actuando en Nueva York. Ambos, estoy seguro, se lucirán en los cinco personajes que asumirán cada uno. Estamos en el teatro Ricardo Blume de Jesús María, de jueves a domingo. ❖