Kate Middleton fue al psicólogo por su hermano James

Kate Middleton se ha caracterizado por su férreo compromiso en las campañas de prevención para la salud mental que lidera desde su posición como Duquesa de Cambridge. Y no solo en el ámbito protocolar, pues hace dos años acompañó a su hermano menor a terapia familiar para ayudarlo a superar un intenso cuadro depresivo.

James Middleton, de 32 años, reveló detalles de su proceso de recuperación en una entrevista para el diario ''The Telegraph''. Junto a su familia, se sometió a casi un año de terapia de conducta, la cual incluyó sesiones con su hermana mayor Kate Middleton.

''Toda mi familia asistió a las terapias. No necesariamente al mismo tiempo, sino individualmente y [a veces] juntos. Y eso fue muy importante porque les ayudó a entenderme y saber cómo funcionaba mi mente'', dijo el hermano menor de la Duquesa de Cambridge.

James tenía apenas 13 años cuando Kate Middleton comenzó a salir con el príncipe Guillermo y vivió sus primeros años de adolescencia asediado por la fama de su hermana. Sin embargo, esto no ha sido motivo de rencillas pues se han mantenido unidos y han sido fotografiados en numerosos eventos juntos.

Kate y James Middleton han sido fotografiados asistiendo a eventos sociales juntos desde que la primera inició su noviazgo con el principe Guillermo. Créditos: The Telegraph.

“A pesar de todo, estoy muy contento de haberlo pasado porque me hizo ser quién soy ahora”, dijo James al diario ''The Telegraph'' sobre su depresión. "Bueno, es como un renacimiento. No recuerdo haber sentido eso. Esto es lo que soy ahora. Soy consciente de que no me he librado de él, todavía está allí. Pero estoy al tanto de y soy consciente de que, si no trabajo duro para mantener el control, puede volver’’, señaló Middleton en una de las entrevistas más extensas que ha dado hasta el momento.

James Middleton está comprometido con la francesa experta en finanzas Alizee Thevenet con quien mantiene una vida apacible en la región de Battersea, al oeste de Londres. Su compromiso se anunció hace apenas una semana a través de una foto que publicó en su cuenta oficial de Instagram, que llamó la atención por la similitud del anillo de compromiso de su novia con el de Kate Middleton.

James Middleton logró superar la depresión gracias a la ayuda de su hermana y el resto de su familia. Actualmente está comprometido con la francesa Alizee Thevenet. Créditos: Instagram James Middleton.

Kate Middleton y su compromiso con la salud mental en los niños

Desde hace años, la duquesa de Cambridge viene demostrando su compromiso con la salud mental, pues ha sido editora de diversos artículos que buscan concientizar sobre los tabúes de la salud mental en niños, para el diario virtual “Huffington Post UK”. Además, Kate Middleton protagonizó un video en el que toca el mismo tema, en el marco de la campaña “Nunca eres muy joven para hablar de salud mental”.