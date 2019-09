Brian Turk, actor de la serie ´Carnivale’ murió a los 49 años [VIDEO]

El actor de Hollywood, Brian Turk falleció el viernes 13 de setiembre, a los 49 años de edad, un año después de que se le detectara cáncer cerebral, según informó el portal TMZ.

En un comunicado emitido por su representante se indica que el veterano actor murió por complicaciones derivadas del cáncer detectado en 2018, pero que hizo metástasis rápidamente volviéndose terminal en 2019.

Brian Turk inició su carrera en la actuación en 1993, con una pequeña aparición en la serie Step by Step (Paso a paso), protagonizada por Patrick Duffy y Suzanne Somers.

De ahí, consiguió roles más recurrentes en series famosas como ER o Buffy the Vampire Slayer, en el 2000; también en Two and a Half Men con Charlie Sheen, en 2007.

No obstante, alcanzó la notoriedad en el 2003, al conseguir el papel del forzudo Gabriel, en la aclamada serie de HBO, “Carnivale”, sobre un excéntrico circo ambulante.

En julio del 2018, al conocerse el diagnóstico de cáncer cerebral se inició una colecta en el portal GoFundMe para reunir fondos que ayuden a Brian Turk con sus gastos médicos, que alcanzaban los 50 mil dólares, no obstante, solo se logró recaudar 26 mil dólares, que serán utilizados para pagar las deudas pendientes y pagar los gastos fúnebres.

El actor Brian Turk, quien también participó en las películas “American Pie 2”, “Inteligencia Artificial AI”, “Cocodrilo Dundee en Los Ángeles” y “El mundo perdido: Jurassic Park”, tenía un hijo de 8 años, junto a su esposa Emily Wu.