Tongo olvida a ‘La pituca’ con ‘Bebecita’, su cover de Anuel AA

“¡Bebecita, mi baby!" Canta el peruano Tongo en un nuevo video viral que ha publicado en las redes sociales. Uno de los famosos de YouTube mostró su admiración por el reggaetonero Anuel AA.

Como parte de su trabajo para la plataforma YouTube, Tongo eligió la canción “BEBE”, de los cantantes Anuel AA y Tekashi 6ix9ine, para hacer un nuevo cover y demostrar el talento que tiene en la música.

Fiel a su estilo, el peruano apareció con una caracterización similar al que tiene la pareja de Karol G. Las joyas en sus manos y las cadenas en su cuello completaban su look para grabar el video clip.

A diferencia de sus anteriores videos para YouTube, el cantante decidió respetar la letra de la canción de “BEBE”. Él solo decidió cambiar el nombre del tema a “Bebecita”.

En la edición del video de “Bebecita” se puede ver a Tongo siendo parte de un conocido meme viral, como lo es “Turn down for what”. También aparece la animación de una enfermera haciendo un sexy baile.

Según dejó ver en su canal de YouTube, se molestó al leer las críticas a su imitación de Anuel AA. Para poder expresar cómo se sentía, escribió un mensaje en la plataforma.

Tongo se molesta por las críticas a su canción “BEBECITA”

“He eliminado más de 10 millones de ratas. No me interesa la fama pasajera, ni mentirosa. A mí me dijeron varios youtubers ‘deja a las ratas que te insulten y ganaras bastante fama y dinero’. Yo les dije que no, prefiero mil veces ser reconocido por mi talento, por mi voz y por mis creaciones en mis cumbias de diferentes ritmos e idiomas y con mucha honra, ‘tongoamigos’ tengo 22 mil visitas en un solo día”.

Hasta la fecha, la parodia de Tongo para la canción “BEBE” tiene 25 054 visualizaciones. Por otro lado, el video de la canción de Anuel AA y Tekashi 6ix9ine tiene 876 415 050 reproducciones.