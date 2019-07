Paula Arias sale llorando de “Reinas del show” tras ser eliminada [VIDEO]

En la reciente emisión de “Reinas del show” hubo varias sorpresas, siendo Andrea Luna una de las primeras artistas que culminó llorando tras su presentación; sin embargo, los miembros del jurado le dieron una nueva oportunidad para continuar en carrera.

En tanto, Paula Arias no tuvo la misma suerte que la joven actriz, pues la salsera dejó todo en la pista con uno de los tema de Daniela Darcourt, “Adiós amor”; no obstante, esto no le sirvió para lograr convencer al estricto jurado del programa de Gisela Valcárcel.

“Siento que no ha sido su mejor presentación de Paula, realmente esperaba muchísimo más. Ella se mueve mucho mejor sola, porque está acostumbrada a bailar salsa sola, brilla realmente sola. En este caso, le faltó más intensidad en esta salsa perucha”, expresó Alejandra Sánchez.

Por su parte, Tilsa Lozano destacó las cualidades de Paula Arias, dejando en claro que la humildad de la cantante la ha llevado lejos.

“Creo que para ser una ‘Reina del show’ se necesita muchas cosas, no solamente bailar bien. Creo que tú tienes una combinación perfecta de talento, carisma y de algo que es muy importante para llegar a la cima: de humildad, Paula”, anotó la ex ‘vengadora’.

Luego de escuchar el veredicto, Paula Arias se retiro de la pista de “Reinas del show” y fue captada llorando cuando caminaba por los pasillos del set del programa de Gisela Valcárcel.

“Sí, la presión y todo pues no. Sí Ha (la semana) sido muy cargada para mí, por mi chamba (...) Es complicado”, manifestó la lideresa de “Son tentación” más calmada.