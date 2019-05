Milett Figueroa se reencuentra con 'La brasilera' de 1975 detrás de 'Pantaleón y las visitadoras'

Milett Figueroa sorprendió a todos con su interpretación de la brasilera en el musical "Pantaleón y las visitadoras" pero al terminar la obra, no esperaba ser ella la sorprendida con un grato reencuentro.

La actriz que dio vida a la brasilera en la primera película de la obra en 1975 fue 'Camucha' Negrete. Ella llegó hasta el teatro y estuvo entre los asistentes. La actriz, de 75 años, se emocionó hasta las lágrimas al ver en escena la representación del personaje de su juventud.

Se recuerda que "Pantaleón y las visitadoras" escrita por Mario Vargas Llosa relata la historia de una capitán del ejercito peruano, 'Pantaleón Pantoja' en organizar y administrar un servicio de visitadoras, es decir, prostitutas, que deben atender a las tropas peruanas apostadas en el río Amazonas.

'Camucha' tenía 26 años cuando el propio escritor la eligió para hacer su primer desnudo bajo el papel de Olga, quien es llamada 'La brasilera'.

El reencuentro de Milett Figueroa y 'Camucha' Negrete marca un histórico momento en la representación de la obra del Premio Novel; sin embargo, hubiera sido más aún impactante si la colombiana Angie Cepeda, quien fue la segunda brasilera en 2000, se presentara con ambas.

La reconocida actriz esperó a la modelo detrás del telones del teatro para poder expresarle su apreciación artística y enviarle los mejores deseos. Milett Figueroa gritó de emoción al ver a Camucha Negrete, ella le confesó su admiración tras presenciar el musical: "Qué cosa tan linda, estás estupenda. Cantas lindo, actúas, bailas, sabes qué tienes un futuro extraordinario, ya tienes tu presente pero tienes mucho camino, lo que me encanta de ti que eres perseverante, qué te importa nada, solamente tú."

La modelo agradeció al canal ATV por el emotivo reencuentro con su ídola de la obra. "No sé que decir, gracias señor porque es mi sueño", dijo la exchica reality. "Me has hecho acordar a mi juventud, qué maravilla", agregó Negrete, sin dejar de sonreír.

Estamos representando una obraza, quien más me puede dar los verdaderos tips que la gran 'Camuchita' Negrete. Gracias por este reencuentro, para mi me sirve un montón, sé la trayectoria que tiene esta mujer, para mi es un honor", finalizó Milett Figueroa.