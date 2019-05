Lorena Herrera califica de "horrible" el cuerpo de las Kardashian

La actriz mexicana Lorena Herrera se sinceró acerca de las cirugías y retoques estéticos que se ha hecho a lo largo de su vida y confesó que se arrepiente de algunas de ellas.

Herrera hizo una reflexión acerca de recurrir a medidas extremas para que uno de sienta bella. La artista destacó que muchos de los procedimientos son riesgosos y que no vale la pena pasar por eso.

Además, resaltó que existen muchas celebridades que se exceden con los arreglitos y se alejan de lo estético, como el cuerpo de las famosas hermanas Kardashian.

En una entrevista con Ventaneando, Lorena habló sin tapujos sobre los problemas que tuvo a raíz de inyectarse botox en los labios,ya que poco a poco se le empezaron a deformar por lo que tuvieron que retirarle la sustancia para evitar problemas más graves.

"No sé que si con el tiempo se vuelvan a regenerar, no lo sé. Yo he escuchado que el sol hace mucho daño cuando se tienen estos biopolímeros, pero una recomendación es evitar el sol...", dijo

Asimismo, destacó que las cirugías estéticas se han vuelto algo común en este tiempo, pues la práctica es muy común, ya que muchos jóvenes recurren a estos procedimientos.

"Y es que todas estas chavitas las millenians se operan todo desde la nariz, los pómulos, el busto, las pompas, todo, entonces ya lo ven como una cosa de 'vete a sentarte a un restaurant y comer', lo ven como cualquier cosa y la verdad no es así, estás exponiendo tu vida", señaló.

La artista también lamentó que muchas mujeres se sometan a peligrosas cirugías estéticas por imitar a celebridades como a las Kardashian.

Lorena arremetió contra Kim y sus hermanas, quienes son conocidas por sus pronunciadas curvas.

"Pero no es un cuerpo bonito el de las Kardashian, es un cuerpo horrible... Tienen unas pompas totalmente desproporcionadas a las piernas, o sea un cuerpo bonito es un cuerpo proporcionado", comentó.

¿Quién Lorena Herrera?

Lorena Herrera de la Vega es una actriz y cantante mexicana de 52 años.

Ha participado en un total de 56 películas, entre las que figuran Cocaína, El arrecife de los alacranes, Traición, Perseguida, Table Dance; y telenovelas como Muchachitas, Entre la vida y la muerte, Dos mujeres, un camino, El premio mayor, María Isabel, Mi destino eres tú, Amy, la niña de la mochila azul y Lola, érase una vez.

En marzo del 2011 posa desnuda para la edición mexicana de Playboy.