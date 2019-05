Vania Bludau comparte foto íntima con su pareja y le recuerdan a Christian Domínguez

A través de su cuenta de Instagram, la modelo Vania Bludau sorprendió a todos sus seguidores al compartir una foto íntima al lado de su pareja, donde deja en claro la buena relación que ambos mantienen; sin embargo, la joven no imaginó que sus detractores aprovecharían la oportunidad para recordarle su pasado junto a Christian Domínguez.

Como se recuerda, Vania mantuvo un largo romance con el cantante, convirtiéndose en la pareja favorita de los medios, pero la relación llegó a su fin en medio de una fuerte batalla legal por delitos como difamación. La demanda provocó que la exchica reality salga del país hasta conocer la decisión de la justicia.

Pese a que actualmente mantiene una sólida relación con Frank Dello Russo, sus detractores no dudan en recordarle la tormentosa relación que vivió al lado del Christian Domínguez, por ello comentan su nombre en las fotos que comparte en Instagram, como fue el caso de una imagen donde ambos se lucen muy cariñosos en ropa de baño.

"Cuando él ya sabe que le voy a pedir algo. Y ustedes qué táctica usan?", fue el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram con una foto donde aparece en un diminuto bikini, sin imaginar que el nombre de su ex reaparecería. "Así le pedías a Christian?", le preguntó uno de sus detractores y ella no se quedó callada.

"Soy católica", fue la tajante respuesta que Vania usó para dejar en claro que hace mucho tiempo no piensa en su ex, ya que está muy feliz desde hace varios años con Frank Dello Russo, por ello no duda en compartir sus calurosos días desde Miami en sus redes sociales.

Vania Bludau anunció compromiso

En el mes de diciembre de 2018, la modelo y ex estrella de 'Combate' utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su compromiso con Frank Dello Russo.

"¡Esta es la Navidad más congelada y sorprendente de todas! Aún estoy temblando. Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo. Estamos comprometidos nene", expresó Vania Bludau en ese entonces.

El mensaje de Vania estuvo acompañado de un romántico video, donde se logró ver cómo fue la pedida de mano en medio de la nieve.