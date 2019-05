Vanessa Robbiano entre los guiones y la política.

En la década de los 90, Vanessa Robbiano, se convirtió en uno de los rostros más importantes de la escena nacional. Hacía novelas, películas y teatro al mismo tiempo. Un estrellato que le llegó muy jovencita y una fama que luego le pasó la factura cuando enfermó gravemente por anorexia. De ese pozo profundo, salió airosa gracias a un tratamiento que siguió en Argentina, donde luego se casó y fue madre de dos niños. Pero también estudió. Ha escrito libros de autoayuda y ahora, es una de las guionistas más prolijas del medio. Además, se proyecta a ingresar a la gestión culural, dentro del equipo de trabajo del actor Segundo Cernadas (exesposo de Gianella Neyra) quien está postulando para intendente de Tigre, la localidad donde ella vive.

¿Cómo nació esto de incursionar en la política?

Yo hice un posgrado en gestión cultural y un día conversando con Segundo salió el tema. Él ya ha sido prefecto y labora con un equipo alucinante que trabaja en barrios con mucha ayuda social. Eso me abrió la cabeza, porque tengo mi costado social. Tigre es una ciudad de mucha tradición, hay muchos artesanos y artistas y no hay una gestión cultural importante. Las elecciones serán en octubre vamos a ver qué pasa porque vamos por el partido de Macri y está difícil.

Pero ya estás haciendo campañas sociales ¿No?

Sí. Ahora mismo, estoy trabajando en un programa que se llama Familias fuertes, de la ONU, que trata sobre la prevención del consumo de drogas y criminalidad a futuro en los jóvenes. Formamos vículos en la familia completa para evitar que los chicos caigan. Y acá en Perú, Gisela me invitó a participar en ‘Yo soy más que...”, una campaña contra la violencia de género. Así que tomé el avión y me vine.

Existen algunos prejuicios sobre los artistas que asumen cargos políticos, sin tomar en cuenta la preparación que ellos puedan tener. El primer ministro Salvador del Solar, lo ha vivido ¿Tú qué piensas al respecto?

Es un momento político complicado, con todo esto de la corrupción. Creo que no necesitas ser el que lo sabe todo, sino tener la visión y la convicción de querer hacer las cosas bien. Además, Salvador es una persona preparada, de gran sensibilidad social, no está allí para hacer plata, me parece que se toma las cosas con gran responsabilidad. El país no es fácil, no es una posición fácil, no es que viene de hacer una carrera política con todas las mañas, hay que darle tiempo y confiar. Yo confío que tiene esos valores y que hará lo mejor para el Perú.

También ha saltado el tema de Susana Villarán y los artistas que la apoyaron en campaña, ¿Está bien que un artista exponga su imagen para apoyar a un político?

Yo creo que hay cosas que tiene que ver la justicia. En Argentina me dicen: ‘oye en tu país todos van a la cárcel, acá nadie’, como diciendo que acá en Perú por lo menos hay justicia. Pienso que ya no es tan fácil como antes, que hagas cosas y la gente no lo sepa. A todos nos motivan una serie de intereses, pero pienso que hay artistas que se dedican solo a lo suyo porque no tienen un interés social, pero hay otros que sí. Pienso que los artistas que se metieron en política es porque siempre quieren hacer un cambio, una diferencia. Y pueden apoyar cada vez que quieran. Yo no voy a defender a nadie, pero conozco a mis amigos, sé de sus valores y principios. Yo no creo que esto haya sido un ‘dame la plata y te apoyo’ para nada. No soy quién para decir si creer o no. Por ejemplo, Mónica Sánchez, gana muy bien con su trabajo, como para estar vendiéndose, no lo veo ni de Mónica ni de ninguno de ellos.

¿Te has visto con Gianella Neyra?

Le he traído un encargo, así que la veré antes de irme. Siempre nos comunicamos, yo la quiero, ella siempre será el ángel que me acogió en Argentina, cuando llegué hecha una mierda, ella me abrió las puertas sin juzgar. Yo la adoro.

¿Es cierto que trabajas en un gran proyecto?

-Sí. He comprado los derechos de la historia real de un personaje importante en Argentina, que incluso la quiso comprar Marcelo Tinelli. Estamos buscando financiamiento, si sale, pronto me verás en todos los medios de comunicación.

