Demi Lovato impacta a fans con sexys fotos de su nueva figura [VIDEO]

Tras salir de un centro de rehabilitación por sus adicciones, Demi Lovato viene convirtiéndose en el centro de atención de Instagram por sus publicaciones, donde la cantante muestra sus cambios físicos.

Demi Lovato es consciente del impacto que genera en las redes sociales y acaba de compartir una sesión fotográfica, donde la cantante de 26 años hizo alarde de su nueva figura en una sexy sesión fotográfica.

Según expresó la celebridad en Instagram, ella solo quiso mostrar los resultados de practicar Jiu-Jitsu, arte marcial japonés clásico.

"La realidad es que estoy sentada en el gimnasio post Jiu-Jitsu, sintiendo la vida y tomando mi batido post entrenamiento. Estoy sudando y no me veo tan glamurosa en este momento, pero joder, me siento increíble y publicar esto me da poder porque me gusta esta foto, donde me siento sexy", expresó Demi Lovato como descripción de sus fotos.

"Tengo seguridad, pero en los momentos en los que estoy sola me siento confiada de que puedo defenderme de un atacante y espero que todos encuentren algo por lo que se vuelvan tan apasionados como yo siento por el Jiu-Jitsu", agregó.

Según reportó Demi Lovato, su nueva figura se debe a su arduo trabajo al practicar Jiu-Jitsu, un deporte que la cantante realiza desde hace varios meses.

Ante esta publicación, los seguidores de Demi Lovato se pronunciaron en la sección comentarios con halagos y mensajes positivos.

"Me encanta que hayas cambiado de vida", "Te ves hermosa", "Te veo totalmente renovada", "Eres hermosa", "Qué bueno verte de nuevo" y "Eres increíble", se pudo leer entre los comentarios.

Demi Lovato practica Jiu-Jitsu para mantener sexy figura