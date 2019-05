Conductoras de Latina conmovidas tras conocer pregunta que no respondió Paula Manzanal

Esta fue la pregunta que no llegó a responder. Paula Manzanal reveló los duros momentos que vivió en “El valor de la verdad”. Tras responder a las 20 preguntas que le formuló el periodista Beto Ortiz, la modelo se llevó 25 mil soles de premio.

Luego de terminar el quinto nivel, Beto Ortiz le preguntó a la ex chica reality si quería continuar concursando en “El valor de la verdad”, pero antes le trató de advertir a Paula Manzanal que si seguía, podría pasar un incómodo momento. “Tú te acuerdas todas las preguntas que te hemos formulado ante el polígrafo, te acuerdas cuáles eran las más duras y por descarte sabes más o menos cuál pregunta puede ser la 21”, dijo el periodista antes de mandar a un corte comercial.

Tras escuchar a sus invitados, Paula Manzanal decidió retirarse con los 25 mil soles acumulados porque no quería exponerse más. “Yo no puedo opinar porque tengo que ser objetivo, pero la 21 es una pregunta muy dura. Solo te puedo decir eso”, expresó el conductor de “El valor de la verdad”.

“Bueno, no, yo creo que he contado bastantes cosas, todo lo que quería contar (...) Creo que seguir es exponerme, yo prefiero dejarlo aquí por la integridad de mi familia y de mi hijo”, respondió la mejor amiga de Stephanie Valenzuela.

"Creo que has tomado una gran decisión porque no hubiera querido leer esta pregunta en público", dijo rápidamente el conductor de “El valor de la verdad”.

Aunque Paula Manzanal no quiso escuchar la pregunta con la que podría haberse llevado 50 mil soles, el lunes el programa “Mujeres al mando” debía revelar cuál era la pregunta que faltó responder, tal y como lo ha hecho con los invitados de Beto Ortiz.

Pese a que anunciaron que revelarían la pregunta 21 que no respondió Paula Manzanal, las conductoras de Latina se despidieron del programa del lunes sin cumplir su promesa.

Tras algunas críticas, Karen Schwarz empezó el programa del martes asegurando que sí o sí revelarían la pregunta que no respondió Paula Manzanal en “El valor de la verdad”, pero pasó algo inesperado.

Pero al saber de qué se trataba, Karen Schwarz dijo que el tema era muy triste y podría dañar la imagen de Paula Manzanal. "Yo no puedo decir esto. Es la primera vez que nos pasa en los tres meses de programa que por horario de protección al menor no vamos a poder leerla", expresó la exreina de belleza.

La esposa de Ezio Oliva dejó en claro que hubo un consenso en el programa “Mujeres al mando” para no leer la pregunta. "Ayer (lunes) hubo un consenso de parte de todo el equipo y no hay porque leerlo cuando puede generar mucha tristeza esta pregunta. Ahora entiendo por qué Beto (Ortiz) no quiso revelar", dijo.

Jazmín Pinedo y Magdyel Ugaz también se mostraron apenadas por la situación, incluso la actriz derramó algunas lágrimas.

Como las conductoras de "Mujeres al mando" no pudieron decir cuál fue la pregunta 21 que le formularon a Paula Manzanal, el periodista Beto Ortiz se encargó de revelar el misterio.

Paula Manzanal: ¿Estuvo la modelo con Maluma?

Hace unos días, la exchica reality estuvo en el concierto que ofreció Maluma en Lima. En dicho evento, ella habló con el programa "Válgame Dios" y calificó el desempeño sexual del artista colombiano con un 20, puntuación mayor a la que indicó en "En el Valor de la Verdad", donde le puso un 17.