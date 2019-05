Doña Peta comete error y confirma romance de Paolo Guerrero y Alondra García Miró

Periodistas de América TV llegaron a la vivienda de doña Peta, madre del futbolista Paolo Guerrero, para darle a conocer que los mozos del Swissotel Lima rompieron su silencio sobre la contaminación de envases en el hotel, lo cual provocó que el ex capitán de la Selección Peruana termine con una rigurosa sanción lejos de las canchas de fútbol y hasta sin recibir pagos de su club en Brasil.

Una de las preguntas que le hizo la periodista a doña Peta estaba relacionada a la nueva etapa que está viviendo Paolo Guerrero lejos de Perú. No pudo evitar pedirle su opinión sobre la reconciliación del 'Depredador' con la modelo peruana Alondra García Miró, con quien ya habría retomado la convivencia en Brasil.

Pese a que la madre del futbolista no quiso hablar sobre la relación amorosa de Guerrero, terminó dejando varias pistas que confirman que Alondra García Miró ya forma parte de la familia de la estrella de fútbol.

¿Y cómo está en el amor? Perdone la curiosidad periodística

- Mira, hija, de eso yo no hablo hace mucho.

¿Pero está en un buen momento?

- Sí, ahí vamos.

¿Está contenta?

- Sí, yo siempre he estimado a esa chica (haciendo referencia a Alondra García Miró), entonces, no puedo decir que no. Yo la estimo a ella.

¿Alondra es una buena chica?

- Una muy buena chica, muy querendona, muy buena.

Recordemos que en el regreso de Paolo Guerrero a las canchas de fútbol, con el Inter de Porto Alegre, estuvo presente la modelo Alondra García Miró, quien no pudo contener las lágrimas de la emoción al ver a su pareja haciendo vibrar a los hinchas brasileños.

¿Qué pasó con Paolo Guerrero en el Swissotel?