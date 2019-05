Mauro Icardi: Transexual confiesa haber tenido relaciones con el futbolista [VIDEO]

Guendalina Rodríguez es el nombre de la mujer italiana transexual que dice haber sido la amante de Mauro Icardi, incluso confiesa haber sido amenazada por Wanda Nara. La italiana ha informado que revelará las pruebas de esta turbia relación.

"Chicos, he estado en la cama con Mauro Icardi y pronto mostraré la verdad completa. Borré los anteriores tuits porque fui amenazada por la señora Wanda Nara..", reveló en su Tuiter la joven transexual.

"Esta es la habitación de hotel en donde una noche Mauro Icardi y yo intercambiamos cuatro conversaciones. Pronto les diré la verdad con fotos. Lamento que haya esposa e hijos de mediana edad. ¿Cuál es el problema? Tuve relaciones sexuales con Mauro Icardi, no seré ni el primero ni el último trans", compartió la itlaiana sobre el esposo de Wanda Nara.

No obstante, el tuit fue eliminado, pues Wanda Nara la habría amenazado. "¿Y entonces? Yo y Mauro Icardi. Fuimos amantes, y por qué esconder los gustos sexuales. estamos en 2019. No veo qué hay de malo. El, en la cama, es activo y pasivo", reveló Guendalina Rodríguez.

¿Se va Mauro Icardi del Inter de Milán?

Wanda Nara habló del momento por el que vive su esposo en el conjunto italiano: "Él continúa anotando goles. Él sigue adelante porque es el más fuerte de la familia. Mauro está más sereno ahora. Siempre ha tenido una buena relación con todos, volveremos a estar aquí en año que viene".

"No soy una bruja. Siempre hemos ayudado a la familia. Ivana vino a mi casa hace un par de meses y le abrimos las puertas a ella y a su novio, que también es futbolista. Ivana no es sincera. Mauro es un gran hombre, no solo ayuda a la familia, sino que también ayuda a personas que no conocemos. A ella le regaló un coche para ayudarla. Está hablando mal de su hermano, esto no tiene precio", refirió Wanda Nara sobre la hermana de Icardi.