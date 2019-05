Joe Jonas y Sophie Turner: un tierno romance que llegó al altar en Las Vegas

"Ella dijo que sí" fue la fotografía que desató la histeria y emoción entre las fanáticas de los Jonas Brothers el 15 de Octubre del 2017. Y es que de esta forma, Joe Jonas, vocalista de dicha boy band, anunciaba oficialmente y por todo lo alto el compromiso en matrimonio con su pareja, la estrella de Game of Thrones, Sophie Turner.

Ella, estrella de GOT, de entonces 21 y Joe Jonas, de 27 años, habían decidido después de casi un año de relación, oficializar su unión y comprometerse en matrimonio.

Los hermanos Jonas como Nick y Kevin Jonas celebraron la noticia en todas sus redes sociales y en cuestión de minutos, la pronta unión en matrimonio entre el vocalista de los Jonas Brothers y Sophie Turner ocupó los principales portales de noticias del espectáculo internacional.

El inicio de su relación, mediática por el anuncio del compromiso en matrimonio, se volvió una gran interrogante por parte de los paparazzis y fanáticas de los Jonas Brothers. A poco de que Joe Jonas y Sophie Turner se hayan casado en un peculiar matrimonio en Las Vegas, te contamos aquí la historia completa de su unión.

Joe Jonas y Sophie Turner ¿Cómo se conocieron?

Un importante evento de música en el año 2016 vería por primera vez y en público a la pareja conformada por Joe Jonas y la estrella de Game of Thrones, Sophie Turner. Aquel MTV Europe Music Awards sería solo el inicio de un romance que se extendería por años hasta hoy.

Tímidos como unos adolescentes, Joe y Sophie habían empezado a salir a 'escondidas', meses atrás, gracias a una amiga en común que respondía al nombre de Hailee Steinfeld. Esta cantante estadounidense los presentó ante la insistencia del vocalista de los Jonas Brothers.

Luego de ello bastaron días para que la actriz se animara a conocer al intérprete de 'See no more' . Su amiga Hailee convenció a la actriz para que se acercaran y empezaron a conversar por la red social Instagram. Así lo cuenta la artista estadounidense en su cuenta de Twitter.

"Tengo que decir que Sophie me envió un mensaje pidiéndome que le hablara un poco de Joe y fui yo quien le animó a que le diera una oportunidad", señaló la cantante estadounidense para un portal de espectáculos.

Tras ello, el 1° del 2017, la popular Sansa Stark compartió una fotografía en su Instagram que dio por confirmada la relación y cercanía que ya ambos tenían.

Luego de esta primera publicación, decidieron empezar a salir públicamente a restaurantes, cines y establecimientos ppublicos: eran una pareja y querían disfrutar de su amor. Por la popularidad de ambos, decidieron no exponer tanto sus momentos más íntimos en redes sociales, limitándose solo a compartir una que otra fotografía en Instagram o Twitter.

Lo que siguió a ese 2017 fueron solo muestras del intenso amor que ambos se tenían, hasta el punto de adoptar un pequeño perrito al que llamaron Porky Basquiat. La mascota ya se ha vuelto viral en Instagram. La cercanía y compenetración entre Sophie Turner y Joe Jonas logró que ambos se unieran más como pareja, haciendo más seria su relación.

Los Papas Jonas conocieron a Sophie Turner y quedaron encantados con ella. Lo mismo que la familia de la estrella de Got con el vocalista de los Jonas Brothers.

Fue así que el ritmo y estabilidad en su relación llevó a que aquel día de octubre, Joe Jonas decidiera pedir la mano en matrimonio de su amada Sophie Turner, quien respondió con un 'sí'.

Desde entonces se los ha visto más enamorados e ilusionados que nunca con su unión y los detalles de esta esperada boda, para el deleite de las fanáticas de los Jonas Brothers, ya han sido revelados.

Joe Jonas y Sophie Turner ¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Luego de dos años y medio de relación como enamorados, para luego comprometerse en matrimonio, Joe Jonas y Sophie Turner decidieron casarse en Las Vegas, en medio de una boda simbólica tradicional que se realiza en dicho recinto.

Sin embargo, la boda religiosa entre ambas estrellas se realizará en verano de este año ( junio en Estados Unidos) y será por todo lo alto, anunciaron personas cercanas al entorno de la pareja. "Nos vamos a casar este año. Vamos a tener una boda de verano" comentó Joe Jonas en un programa de los Estados Unidos.

Según han revelados medios americanos, la ceremonia podría llevarse a cabo en Francia, ubicada en el continente europeo.

¿Joe Jonas y Sophie Turner terminaron?

Hace algunos meses, Sophie Turner habló ante la prensa local americana sobre un pequeño problema que tuvo con Joe Jonas. Luego se conoció que todo habría sido a causa de un spoiler de GOT que le brindó la estrella de dicho programa.