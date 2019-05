Junior Silva y Carla Tello habrían contraído matrimonio [FOTOS]

Junior Silva y Carla Tello sorprendieron a todos sus seguidores al revelar que tenían un romance hace unos meses; sin embargo, la relación habría sido tan sólida que ambos decidieron dar el siguiente paso. Hoy se viralizaron fotos de su boda secreta que la joven terminó revelando en su cuenta oficial de Facebook.

Como se recuerda, hace unos meses el conductor de televisión aprovechó el 'Día de San Valentín' con la intención de hacer pública la relación con la periodista de Canal N, Carla Tello. "La mejor cita de San Valentín: Ella, mi chica. No necesito pedir más. Eres lo máximo, sabes?", fue el mensaje del actor en redes sociales, generando diversas reacciones.

Tras el mensaje que sorprendió a sus fanáticos, Carla Tello no se quedó atrás y respondió con un amoroso texto: "El mejor plan de San Valentín. No hacer nada!!!!! Netflix y sin comida que estamos a dieta jajaja en el dolor nos apoyamos y creo que eso es lo más importante".

Ambos habrían quedado encantados, por ello no dudaron en tomar la importante decisión de contraer matrimonio. Hoy, la periodista usó su cuenta de Facebook para compartir algunas fotos de lo que sería su boda; sin embargo, hasta el momento no hay muchos detalles al respecto.

En las fotos la joven aparece con un vestido casual de color perla, mientras que el conocido 'Pollo gordo' usa un traje a la moda con pantalón negro.

Mensaje de Junior Silva

"Es por eso que viajamos juntos e hicimos algo que hasta ahora consideramos una locura. Pero créanme que ha sido uno de los días más perfectos de mi vida. Me casé (con todas las de la ley) con mi compañera, con la mejor persona, la que me provoca mirarla y no dejar de verla nunca. La verdad nunca me había pasado, y es por eso que tomamos esta decisión juntos. Porque cuando hay amor, todo se puede hacer", fue parte del mensaje de Junior Silva en redes sociales.