Sandra Muente reaparece en TV con radical transformación física

Gisela Valcárcel empezó el sábado 27 de abril una nueva temporada de ‘El artista del año’. Además de presentar a sus 11 concursantes, la conductora de televisión sorprendió al revelar que Adolfo Aguilar y Denisse Dibós serán parte del jurado del programa concurso.

Uno de los momentos más emotivos de ‘El artista del año’ fue el reencuentro de Gisela Valcárcel con la cantante Sandra Muente, quien hace casi 10 años justamente alzó la copa en la gala final en la que se enfrentó contra Rossana Fernández-Maldonado.

“Feliz, feliz… muy agradecida de estar aquí. Gracias por esta oportunidad de volver a la televisión. Me daba muchos nervios, debo decirlo”, fueron las primeras palabras de Sandra Muente al volver a pisar la pista de baile.

La artista aprovechó el espacio de América Televisión para contar qué fue de su vida, alejada de las cámaras. “Me he dedicado más a hacer teatro, me dediqué a estudiar mi carrera de actuación (...) bailo porque me gusta mucho. Allí vamos, aprendiendo un montón”, expresó.

Sandra Muente también se dirigió a Gisela Valcárcel, quien no pudo ocultar su emoción por el reencuentro. “Quiero agradecerte porque le estás dando un espacio a la gente que se dedica a su arte y para ser artista, hay que prepararse mucho. Es difícil”, indicó la intérprete peruana. “Yo invito a los chicos que quieren ser artistas a que estudien un montón porque eso es lo que hay que hacer, hay que hacer para crecer”, añadió.

Gisela Valcárcel no pudo ocultar su alegría cuando vio a Sandra Muente cantar el tema “Yo soy una mujer”, pues lo hizo de forma emotiva, tanto así que tuvo el mayor puntaje de la primera gala.

“¿Qué ha pasado con Sandra Muente”, “Cantó lindo. Por favor no la perjudiquen con un mal look. Ese vestido y su maquillaje estaban terribles”, “¡La mejor de la noche!”, “Ella es mucho mejor que Susan Ochoa”, “No sé si mejor, pero si tiene un plus que la diferencia del resto ( y cuando digo el resto me refiero a las que sí cantan), tiene carisma natural y eso lamentablemente para las demás no se aprende”, “Con el talento de Sandra Muente y Susan Ochoa en el programa no entiendo que función van a tener ahí Pancho y Mario Hart” y “Al principio no la reconocí”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en las redes sociales sobre el regreso de Sandra Muente a la televisión.

Sandra Muente alzó la copa en 'El gran show'

Sandra Muente demostró su talento en el baile en 'El gran show'

Sandra Muente demostró su talento en el canto en 'El gran show'