Jennifer Lawrence otra vez es hackeada

Justo cuando terminó con su año sabático en el que se mantuvo alejada del mundo de la actuación y decidió volver al cine con una producción independiente bajo las órdenes de la directora de teatro Lila Neugebauer, la pesadilla para Jennifer Lawrence ha regresado.

La actriz ha sido nuevamente hackeada por los atacantes cibernéticos que ya habían advertido que mostrarían más imágenes y cumplieron.

Así, una serie de fotografías de la actriz que dejan su desnudez al descubierto circulan nuevamente en internet, según ha publicado www.diario26.com.

Pero Lawrence, que ya fue víctima de los hackers hace cinco años e incluso enfrentó a su victimario en los tribunales, no es la única figura a la que han vulnerado su intimidad. Diversas figuras de Hollywood son víctimas del hackeo.

En la lista se encuentra la protagonista de la película Capitana Marvel, Brie Larson. En redes sociales, han circulado varias imágenes de la actriz en las que aparece desnuda.

Por el momento, ninguna de las dos celebridades se ha pronunciado al respecto, pero ya cuentan con el respaldo de sus miles de seguidores quienes ponen en duda la veracidad de las imágenes.

Otra de las víctimas es Elizabeth Olsen, quien da vida a Scarlet Witch en la recientemente estrenada Avengers Endgame. La actriz, hermana menor de las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen, aparece desnuda en las fotografías filtradas y acostada en la cama al lado de su pareja; en otras se le puede ver con lencería pero en sensuales poses.

Al parecer, la actriz tendría los archivos multimedia en su dispositivo móvil y de ahí habrían sustraído el material privado. Sin embargo, al igual que sus colegas, Olsen tampoco se ha pronunciado.

Por su parte, la actriz Scarlett Johansson fue víctima a principios de año de un fenómeno que se conoce como deepfake. Se trata de un software de inteligencia artificial para crear videos pornos falsos con caras o rostros de celebridades.

Su rostro, como ella misma lo reconoció, fue insertado en decenas de escenas de contenido sexual. “Nada puede evitar que alguien corte y pegue mi imagen o la de otra persona y la coloque en un cuerpo diferente”, declaró la actriz.

El video en el que supuestamente aparece Johansson fue visto por más de 1,5 millones de personas en una sola página para adultos. Al respecto, la actriz se pronunció: “Por muy denigrante que sea, esto no me afecta, porque la gente asume que, en realidad, no he formado parte de una película porno”, anotó.

Lo que sí advirtió es que nadie está exento de ser víctima de hackers y que no solo las personalidades son objeto del robo de contraseñas. “Creo que es inútil el intentar perseguir esto de forma legal, sobre todo considerando que la internet es un vasto agujero de oscuridad que se come a sí mismo”, agregó.

Otras celebridades afectadas son Vanessa Hudgens y Kim Kardashian, de quienes se filtraron fotos al desnudo, así como la actriz Kate Upton.

Se debe destacar que Kate Upton es considerada una de las mujeres más sensuales del mundo; protagonizó innumerables campañas con muy poca ropa, pero nunca se la vio tan al desnudo. ❖

Hacker de Lawrence sigue en prisión

George Garofano, un joven de 26 años de Connecticut, fue acusado de robar las imágenes de las cuentas de iCloud personales de celebridades femeninas, entre ellas Lawrence.

En el proceso que se le abrió, Garofano se declaró culpable y solicitó indulgencia al tribunal.

El joven fue condenado en el 2018 a ocho meses de prisión. Saliendo, debe cumplir tres años de libertad condicional y realizar sesenta horas de servicio comunitario. Otros ciberdelincuentes fueron condenados entre 9 y 18 meses de cárcel.