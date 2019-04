Flavia Laos se pronuncia tras llamar 'Transformer' a Sheyla Rojas [VIDEO]

La guerra está declarada. Flavia Laos sorprendió a todos sus seguidores tras insultar en su canal de YouTube a la expareja de Patricio Parodi. La modelo llamó 'transformer' a Sheyla Rojas a raíz de las operaciones a las que se habría sometido la conductora de televisión; sin embargo, a raíz de las críticas, decidió pronunciarse al respecto.

Pese a que fue blanco de duros mensajes, la joven actriz decidió reírse sobre el apodo que usó en su canal de YouTube, afirmando que ella también sería una 'transformer', ya que pasó por el bisturí para hacerse unos retoques estéticos.

“Es algo que no debió salir, le dijimos al editor del video que lo saque, pero parece que se olvidó. Cuando nos dimos cuenta ya tenía un montón de likes”, indicó la rubia, quien dejó en claro que todo fue una broma mal interpretada.

Según la actriz de 'Ven, baila, quinceañera', ella no tiene nada personal en contra de la conductora de 'Estás en todas', a quien hace unos meses llamó 'Gallina Vieja'. “No me referí a ella, me parece una chica súper chévere, le tengo respeto y espero que siempre le vaya bien en todo lo que haga en su vida”, indicó la joven modelo.

Flavia es 'Transformer'

Con la intención de minimizar el apelativo que usó junto a Patricio Parodi, la ex quinceañera afirmó que ella no podría fijarse o insultar a alguien ya que también tiene sus operaciones. “Yo también tengo mis operaciones, me hice mis arreglitos, en todo caso soy la Transformer 2”, manifestó con mucho humor.