'Choca': "Cumplí mi ciclo al lado de Gisela"

Ante el próximo estreno de El artista del año de Gisela Valcárcel, Jaime 'Choca' Mandros, quien en temporadas anteriores acompañó a la conductora en la conducción refirió que no estará en este retorno del reality. "Con el productor de Gisela me senté a conversar pero no hasta el día de hoy no hay nada seguro de que vaya a regresar a su lado. Pero en realidad creo que en todos los espacios uno cumple un ciclo, yo siento que ya cumplí mi ciclo al lado de Gisela", mencionó.

"Entiendo que la producción siempre quiere presentar algo nuevo así que si realmente e jalan a 'Coto' Hernández para la coanimación creo que sería un gran aporte para el programa, además siempre ha mostrado una buena química con Gisela así que me sería muy acertado su ingreso", agregó el conductor de Estas en todas.

De otro lado, 'Choca' mencionó que evalúa otros proyectos, uno de ellos es con la gastronomía peruana. "Tengo dos proyectos, uno es televisivo pero aún no puedo mencionar nada. El otro si es personal. Estoy estudiando cocina así que por ahí va el tema. Por ahora sigo preparándome, ya tomé clases de comida peruana, ahora estoy en la italiana, espero más adelante meterme en toda esta onda culinaria y ya poder desarrollar lo que tengo en mente".

Jaime 'Choca' Mandros también se refirió a su compañera en Estas en todas, Sheyla Rojas. "Felizmente la cancelación de su boda y todo el 'cargamontón' contra ella que vino después no la han derrumbado. Sheyla ha demostrado ser una mujer fuerte así que se mantiene firme en sus actividades. La mala imagen que le han querido dar tampoco se ha reflejado en la sintonía del programa. Ella ha sabido tomar hasta con humor los comentarios en su contra. Lo único anecdótico de todo esto es que los seguidores de su ex novio Pedro Moral me amenazaron en redes sociales por críticarlo al presentarse en El valor de la verdad.", puntualizó.