Juliana Oxenford tuvo una mala experiencia tras ser intervenida por la PNP

Debido al suicidio de Alan García a los 69 años, el último miércoles, Juliana Oxenford se vio obligada a adelantar su programa ‘90 Central’ con la finalidad de contar todos los detalles del velorio del expresidente peruano.

Tras horas de estar al aire, Juliana Oxenford abandonó el set de Latina sin imaginar que iba a ser detenida por efectivos de la PNP, pero mucho menos que iba a vivir un mal momento en la calle.

Según reveló la periodista en Twitter, cuando demostraba que estaba en regla, una mujer la empezó a grabar sin motivo alguno. Además pidió a los agentes que la encierren en la cárcel.

“La policía me para mientras vuelvo a casa, me detengo, muestro mis documentos como manda la ley, una mujer me empieza a filmar y/o tomar fotos, la saludo y grita: ‘métanla presa’. Qué pena por ella y por sus odios. Si la vuelvo a ver, vuelvo a saludarla”, narró Juliana Oxenford en dicha red social.

Por otro lado, Juliana Oxenford no pudo ser ajena a la muerte de Alan García y habló sobre el tema a través de varios mensajes en su cuenta de Twitter.

“Nadie puede confirmar ni desmentir nada hasta que los médicos no den información de primera mano. Lo de Alan García es triste y preocupa. Nadie tiene responsabilidad de lo sucedido y nadie tiene derecho a juzgar su decisión”, expresó la comunicadora antes de que se confirme la muerte del papá de Carla García.

Cuando se dio a conocer el fallecimiento del líder aprista, Juliana Oxenford expresó: “Mis condolencias a los familiares y amigos de Alan García”.

En otro tuit, la hija de Marcelo Oxenford mostró su postura sobre lo que realmente opina del suicidio de Alan García. “Trato de ser justa y directa. Es una tragedia, por supuesto, pero AG no es un mártir ni héroe ni se inmoló”.

Tras terminar su noticiero en Latina, Juliana Oxenford concluyó: “A dormir. Hoy ha sido un día de dolor para muchos, de burlas estúpidas sobre la desgracia ajena, de frases que intentan convertir en héroe a quien no lo es, de odios expuestos en su máxima dimensión y de absurdas acusaciones a quienes deben seguir en la lucha contra la corrupción”.

Juliana Oxenford en su reciente programa '90 Central'