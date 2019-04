Becky G olvida el reggaetón y regresa a sus raíces pop [VIDEO]

Luego de conseguir el éxito musical con temas como 'Mayores' y 'Sin Pijama', la cantante Becky G decidió lanzar 'Green Light Go', su más reciente canción en YouTube.

Según se pudo ver en este nuevo material, la cantante de 22 años regresó a sus raíces poperas y dejó de lado el reggaetón, género con que consiguió mayor popularidad en la industria musical.

Becky G se encargó de la promoción de su nuevo hit desde su cuenta oficial de Instagram, donde se dejó ver con un look mucho más colorido y menos provocador.

En 'Green Light Go', a diferencia de los videos oficiales de 'Mayores' y 'Sin Pijama', la cantante Becky G mostró sus dotes para el baile y realizó una coreografía con su staff de bailarines.

"Who’s in your squad? (¿Quién está en tu equipo?) #GreenLightGoVideo ", escribió la artista estadounidense desde su cuenta de Instagram.

Pese a que Becky G se hizo muy conocida en América Latina por sus canciones en español, la cantante y actriz comenzó su carrera musical con canciones en inglés, su idioma original.

'Can't Stop Dancin', 'Becky from the Block', 'Problem' y 'Break a Sweat', temas del género pop, marcaron los inicios musicales de Becky G.

Por otro lado y no menos importante, la artista ya adelantó que alista una nueva colaboración al lado del reconocido cantante colombiano Maluma. El tema se titularía 'La respuesta'.

Tanto Maluma como Becky G se han encargado de mostrar algunos avances de su nueva canción. Ambos artistas no quieren dejar de lado el género urbano porque es el más rentable en la actualidad.

Mira el videoclip oficial de 'Green Light Go' de Becky G