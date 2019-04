Karen Dejo alborota Instagram en transparencias y Nicola Porcella le deja peculiar mensaje

Karen Dejo es una de competidoras más fuertes que tiene el reality 'Esto es Guerra'. La popular 'sabrosura' dejó poco a la imaginación al posar en transparencias para sus fanáticos de Instagram.

En una reciente de difusión, la modelo retomó su estilo desenfrenado y retó la censura de la red social antes citada, con una fotografía que ha dejado alborotados a más de uno en la esfera virtual.

Luego que Karen Dejo publicara dicha instantánea, Nicola Porcella fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el particular con un emoticón que generó suspicacias entre lo usuarios de Instagram.

"Yo seré una pecadora, pero a mi alrededor no veo ninguna santa . Y si obedeces las reglas, ahora falta la diversión. Mujer latina, solo yo, atrevida, no me tientes", escribió la participante de 'Esto es Guerra'.

En la fotografía se puede divisar a una sexy Karen Dejo con un atuendo trasparente de tul, dejando ver parte de su busto y la diminuta ropa interior negra, color que también tuvo el resto de su outfit. Apoyada de un bambú, la modelo generó alboroto en la esfera virtual, donde sus incondicionales no han dejado de llenarle de halagos.

"Espectacularmente bella", "Uy, bebé, qué lindura", "Tú eres una reina y afortunado será el rey que gane tu corazón, bendiciones bonita", "Hermosa mi 'sabrosura'. Nadie tiene el derecho de juzgarte, solo Dios y tú mamá, nadie más. A darle con todo china", escribieron algunos fanáticos de la competidora de 'Esto es Guerra'.

En poco tiempo, la imagen que publicó Karen Dejo acumuló más de 3 mil 'Me gusta' y decenas de textos que le llenaron en la sección de comentarios, incluyendo el de Nicola Porcella que tuvo una curiosa respuesta por parte de una seguidora.

"Nicola Porcella malulo, tú drogas", respondió una seguidora de la modelo tras el mensaje que dejó el ex de Angie Arizaga.

Hace poco, Angie Arizaga y Karen Dejo tuvieron intercambio de palabras en el programa 'Esto es Guerra', donde la popular 'negrita' llamó loca a la 'sabrosura' y esta sorprendió al revelar que solo hablaban detrás de cámaras sobre las pestañas de canje que la expareja de Nicola Porcella recibe.

Karen Dejo y sus fotos de infarto que cautivaron a sus fans de Instagram