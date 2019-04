Selena Gomez impacta con reciente publicación, ¿se hizo algo en el rostro?

La cantante Selena Gomez reaparece en Instagram con un 'selfie' que ha dado que hablar en la esfera virtual. Usuarios de redes sociales afirman que la ex de Justin Bieber se habría aumentado los labios.

Con una sola fotografía, la intérprete de 'I Can't Get Enough' opacó a la socialite Kim Kardashian, que ahora ni desnuda logra obtener tantos 'likes' en su red social Instagram.

Selena Gomez superó los 9 millones de 'Me gusta'. La instantánea en mención ha dado de qué hablar en el ciberespacio, donde cibernautas indican que posiblemente la ex de Justin Bieber sucumbió a los encantos de la cosmética y se animó a aumentarse el volumen de sus labios.

En la imagen se puede observar a la ex chica Disney con una apariencia sencilla: cabello al viento, poco maquillaje, camiseta blanca y una cadena con dije de una cruz que completan su oufit. Solo con ello, la estadounidense logró superar los 'likes' que suele obtener Kim Kardashian al posar desnuda o con sugerentes prendas.

La expareja de Justin Bieber, indirectamente, deja expuesto que no necesita recurrir a fotografías de alto impacto para lograr los deseados 'corazoncitos' en Instagram, contrario a Kylie Jenner y el resto del clan Kardashian quienes hace tiempo no llegan a esas cifras.

¿Selena Gomez se aumentó los labios?

La cantante, quien estuvo en un centro de rehabilitación, lució sus labios con una apariencia más voluminosa. El aspecto ha sido comparado con los que presume Kylie Jenner, quien es asidua al relleno para lucir sensuales 'lips'.

La hermana menor de Kim Kardashian, dueña de la línea de cosméticos con más demanda en Estados Unidos, suele estar ligada a este tipo de prácticas en sus labios, apariencia que ha sido reflejada en la ex de Justin Bieber; sin embargo, en la fotografía no existe ninguna descripción que Selena Gomez haya utilizado para desmentir o afirmar dicha práctica en su rostro.

