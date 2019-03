Ariana Grande lloró en pleno concierto al cantar "Thank U, Next" [VIDEO]

Ariana Grande conmovió a los fanáticos que se dieron cita al su concierto realizada el último lunes, día en que fue el aniversario de la primera canción junto a su ex pareja, Mac Miller, quien falleció en agosto del año pasado por una sobredosis accidental.

"The way", es el título del tema musical del cual, joven estadounidense -horas antes de su presentación-, no dudó en recordar en su cuenta de Instagram sus seis años de haber sido creado. Además compartió una fotografía del perro que tuvieron en el año 2017.

Durante su presentación, Ariana Grande no pudo contener sus emociones y lloró cuando interpretaba "Thank you next", el último sencillo donde habla de sus ex parejas, de auto-empoderamiento y más cosas.

"Gracias por aceptar mi humanidad. Es super emo y difícil algunas de estas canciones, pero me haces sonreír. Me veo como Penny Pingleton aquí. Te amo y gracias. Siento tu calor alló arriba y eso ayuda y es muy apreciado", escribió la intérprete de "Side to side".

La cantante ha tenido que afrontar distintas situaciones fuertes que no pasan desapercibido en el público. Una de las noticias que más impactó en la cantante estadounidense fue la murte de su ex pareja Mac Miller, mientras mantenía una relación sentimental con el comediante Pete Davidson a quien luego le devolvió el anillo de compromiso.

Ariana Grande en Twitter

Ariana Grande: Concierto del 25 de marzo

Ariana Granda se emociona al cantar "Thank U, Next" en concierto